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Investigação

Alfredo Gaspar recorre à PF contra acusações de estupro

Deputado do PL apresentou notícia-crime contra Soraya Thronicke e Lindbergh Farias por acusações feitas durante a CPMI do INSS

Acusações foram feitas durante os trabalhos da comissão que investigou fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)
Acusações foram feitas durante os trabalhos da comissão que investigou fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

Anunciado como candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL), o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) acionou a Polícia Federal (PF) contra a senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) e o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ). 

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O parlamentar apresentou uma notícia-crime após ambos o acusarem, durante uma sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, de estupro e de tentativa de suborno. Gaspar nega as acusações e afirma que as declarações são falsas.

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As acusações foram feitas durante os trabalhos da comissão que investigou fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na sessão, Soraya e Lindbergh citaram um caso envolvendo o deputado e afirmaram que ele teria cometido estupro e tentado subornar a suposta vítima. Em resposta, Gaspar pediu que a PF apure a conduta dos dois parlamentares.

O deputado também informou ter colocado seu material genético à disposição da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Polícia Federal para agilizar as investigações sobre as acusações de estupro de vulnerável. Segundo ele, a medida busca dar celeridade à apuração e comprovar a falsidade das alegações.

Em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, Alfredo Gaspar ganhou projeção nacional ao atuar como relator da CPMI do INSS, que terminou sem a aprovação de um relatório final. Antes de chegar ao Legislativo, construiu trajetória no Ministério Público de Alagoas, onde exerceu os cargos de promotor de Justiça e procurador-geral de Justiça. Entre 2015 e 2022, também comandou a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas durante a gestão do então governador Renan Filho (MDB).

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Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 06/08/2026 18:18 / atualizado em 06/08/2026 22:05
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