Vereador é encontrado morto dentro de casa em Minas Gerais

O vereador Edson Carvalho Ferreira (Democrata), conhecido como Edinho do Combate ao Câncer, tinha 49 anos - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

O vereador Edson Carvalho Ferreira (Democrata), conhecido como Edinho do Combate ao Câncer, foi encontrado morto em casa na tarde dessa quinta-feira (6/8), no bairro Lagoinha, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele tinha 49 anos.

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As circunstâncias e a causa da morte não foram divulgadas e serão investigadas pela Polícia Civil, afirma a Câmara Municipal de Uberlândia. O prefeito Paulo Sérgio (PP) decretou luto oficial de três dias no município pela morte do parlamentar. O decreto foi publicado em edição suplementar do Diário Oficial do Município (DOM) nessa quinta-feira.

“Aos familiares e amigos, a gestão municipal externa sua solidariedade e os mais sinceros sentimentos de pesar”, informou a prefeitura.

Segundo a Câmara Municipal, além de vereador, Edson era advogado e ativista social. Nascido no município, ele também acumulou passagens pelos poderes Executivo e Legislativo.

Na prefeitura, atuou nas secretarias municipais de Serviços Urbanos e de Meio Ambiente, participando do desenvolvimento de políticas públicas voltadas à qualidade de vida e à preservação ambiental.

Edson também exerceu a função de assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), onde atuou na interlocução entre parlamentares e a população.

Conhecido como Edinho do Combate ao Câncer, ele exercia mandato na Câmara Municipal de Uberlândia.