Em live, Flávio Bolsonaro lança aliados e mira maioria no Senado

Em transmissão ao vivo nesta quinta-feira (6/8), o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) apresentou os candidatos ao Senado Federal apoiados por sua campanha em cada estado e defendeu a formação de uma maioria de aliados na Casa. Ao lado do senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador nacional da campanha, o presidenciável também fez um balanço da estratégia eleitoral da chapa.

Durante a live, os dois defenderam que a formação de uma maioria de senadores alinhados ao projeto da direita será fundamental para garantir governabilidade e viabilizar a aprovação de pautas consideradas prioritárias pela campanha.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Alfredo Gaspar vira vice de última hora na chapa de Flávio Bolsonaro

Segundo Flávio, o grupo conta com o apoio de 22 palanques estaduais para os governos e pretende ampliar a representação no Congresso. "Todo mundo vota em dois senadores nessa eleição. É muito importante escolher um presidente alinhado com os dois senadores que você vai eleger", afirmou.

Rogério Marinho ressaltou que o objetivo é formar uma maioria no Senado. "Junto com os senadores de centro-direita, a gente vai ter maioria no Senado, se Deus quiser, e o povo ajudar", disse.

Ao comentar a composição política, Marinho afirmou que as negociações priorizaram alianças capazes de fortalecer a campanha nacional. "Não estamos fazendo uma aventura quixotesca. Estamos ao lado do povo e da maioria do povo brasileiro. Por isso vamos eleger a maioria no Senado e na Câmara e o presidente da República", declarou.

Os dois também defenderam que o Senado terá papel central em temas institucionais. Flávio destacou que a composição da Casa poderá influenciar desde a eleição da Mesa Diretora até processos envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante a transmissão, a dupla anunciou, estado por estado, os candidatos ao Senado apoiados pela campanha, entre eles nomes como Guilherme Derrite (PP-SP), Arthur Lira (PP-AL), Márcio Bittar (PL-AC), Michelle Bolsonaro e Bia Kicis (PL-DF), Deltan Dallagnol (Novo-SP) e Felipe Barros (PL-PR), Carlos Portinho (PL-RJ) e Carlos Jordy (PL-RJ), além de outros aliados em diferentes unidades da federação.

Flávio destacou que a coligação apoia 33 candidatos do PL ao Senado, além de candidatos de partidos aliados, e afirmou que a prioridade é ampliar a bancada da direita no Congresso Nacional.