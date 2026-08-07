Patrimônio de Zema cresce R$ 49 milhões desde eleição de 2022

Esta será a primeira disputa de Zema pela Presidência da República - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A PRESS)

O candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema, declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de R$ 178.707.610,09 no registro de sua candidatura, apresentado nessa quinta-feira (6/8). O valor representa um crescimento de R$ 48,9 milhões em relação aos R$ 129.795.313,70 informados nas eleições de 2022, quando disputou a reeleição ao governo de Minas Gerais.

Esta será a primeira disputa de Zema pela Presidência da República. Antes, o político concorreu apenas ao governo de Minas, sendo eleito em 2018 e reeleito em 2022. Em março deste ano, ele deixou o comando do estado para se dedicar à campanha presidencial.

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A maior parte do patrimônio declarado pelo ex-governador está concentrada na participação em uma holding familiar, avaliada em R$ 94 milhões. Em seguida aparecem R$ 56,2 milhões aplicados em um fundo de investimentos e R$ 16,8 milhões de uma participação em uma instituição financeira.

Crescimento

Na eleição de 2022, o principal bem declarado por Zema era sua participação de 27,14% na empresa Ricardo Zema Participações, então avaliada em R$ 72,3 milhões.

Na comparação com a primeira eleição disputada pelo político, em 2018, quando declarou patrimônio de R$ 69.752.863,96, o crescimento acumulado chega a R$ 108,9 milhões. O patrimônio atual corresponde a aproximadamente duas vezes e meia o valor informado há oito anos.

Vice

O vice na chapa presidencial de Zema é o senador Eduardo Girão (Novo-CE), que declarou patrimônio de R$ 34,1 milhões. Entre os bens informados à Justiça Eleitoral está um depósito bancário no exterior equivalente a US$ 1,8 milhão, declarado em cerca de R$ 10 milhões.