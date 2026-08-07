Em nova reviravolta, Republicanos vai lançar Cleitinho ao governo de Minas

O mistério de Cleitinho e a pressa de Flávio em fechar um palanque em Minas Gerais - (crédito: Foto: Júlio Dutra/Republicanos)

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) será candidato ao governo de Minas Gerais, após nova reviravolta nesta sexta-feira (7/8). Depois de indas e vindas, a cúpula do Republicanos aceitou lançar o parlamentar, que lidera as pesquisas de intenção de voto.

A decisão foi tomada em reunião na casa do presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira (SP). Cleitinho saiu de lá e foi direto para a Praça do Santuário, no Centro de Divinópolis, sua cidade natal, onde fará o anúncio oficial em coletiva de imprensa marcada para as 20h30.

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Logo após o desfecho positivo da reunião, o parlamentar gravou um vídeo ao lado do presidente do Republicanos em Minas, o deputado federal Euclydes Pettersen, e o irmão Gleidson Azevedo, ex-prefeito de Divinópolis e pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos.

Candidatura própria no PL

O PL, que iria apoiar o senador, lançou uma candidatura própria ao governo nesta semana, em meio a sinais ambíguos sobre a entrada ou não de Cleitinho no pleito. O presidente licenciado da Fiemg, Flávio Roscoe, foi escolhido como candidato, e o ex-deputado federal Charlles Evangelista (PL), como vice.

Mesmo após Cleitinho ser lançado ao governo, o PL não recuará com a candidatura de Roscoe. Ao Estado de Minas, o presidente estadual do partido, o deputado federal Zé Vitor, declarou que tem “chance zero” de a candidatura ser cancelada.

