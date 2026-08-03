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Eleições 2026

Cleitinho anuncia, sob lágrimas, que não disputará governo de MG

Senador chora ao relembrar luto por irmão e diz que "precisa se recuperar" e "cuidar da família"

A decisão do Republicanos ocorre em um momento em que Cleitinho aparece na liderança das intenções de voto ao governo de Minas - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)
A decisão do Republicanos ocorre em um momento em que Cleitinho aparece na liderança das intenções de voto ao governo de Minas - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) anunciou, nesta segunda-feira (3/8), que não será candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. Segundo ele, por circunstâncias da vida pessoal, ele não está bem psicologicamente para disputar uma eleição. Seu irmão mais novo, Matheus Azevedo, faleceu há algumas semanas por complicações da leucemia.

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No vídeo divulgado nas redes sociais, Cleitinho aparece ao lado do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e do presidente em Minas Gerais, Euclydes Pettersen. Ao comunicar a decisão, o senador chorou e pediu desculpas ao povo mineiro. 

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“Pedir perdão, porque o momento não está fácil para mim e para minha família. Não adianta eu entrar na campanha do jeito que eu estou. No momento não estou bem, eu preciso me recuperar, cuidar de mim”, afirmou Cleitinho.

Decisão espontânea

Ainda durante o vídeo, o presidente do Republicanos reforçou que o partido deu todas as oportunidades e condições para que a candidatura fosse viabilizada, mas que a decisão final coube ao senador. “Debatemos exaustivamente esse tema e ligamos para os possíveis partidos aliados — PL, União, PP — e Cleitinho tomou uma decisão espontaneamente diante do momento difícil que está vivenciando”, explicou. 

O presidente estadual do Republicanos afirmou que, por mais que seja o maior entusiasta da candidatura de Cleitinho, irá respeitar a decisão do senador. Diante desse cenário, Cleitinho segue como senador pelo partido até 2030, quando encerra seu mandato na Casa Alta.

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 03/08/2026 16:36
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