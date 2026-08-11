Pedro Uczai desmaia durante reunião de líderes e é levado a hospital

Parlamentar sofreu um desmaio e precisou ser retirado da Câmara de maca - (crédito: Danandra Rocha/CB/DA.Press)

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), passou mal e desmaiou na tarde desta terça-feira (11/8), durante uma reunião do Colégio de Líderes da Casa. Segundo a liderança do partido, o parlamentar recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi encaminhado de maca ao Departamento Médico da Câmara dos Deputados (Demed).

Após ser avaliado pela equipe de saúde da Casa, Uczai teve o quadro estabilizado e permaneceu consciente e orientado, mantendo contato com os profissionais que o atenderam.

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Por precaução e para a realização de exames complementares, o deputado foi posteriormente transferido para o hospital DF Star, em Brasília. Ele continuará no local o acompanhamento médico e a investigação das causas do mal-estar.

Em nota divulgada nesta terça-feira, a Liderança do PT na Câmara informou que Uczai seguirá sob acompanhamento médico, mas não apresentou, até o momento, um diagnóstico para o episódio.