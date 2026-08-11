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Câmara cancela sessão após líder do PT passar mal e desmaiar

Pedro Uczai (PT-SC) deixou o local em uma maca, desnorteado e com o nível de consciência reduzido

Uczai passou mal e desmaiou na Câmara, e precisou ser retirado de maca - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
Uczai passou mal e desmaiou na Câmara, e precisou ser retirado de maca - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados cancelou a sessão deliberativa prevista para esta terça-feira (11/8) após o líder do PT na Casa, Pedro Uczai (PT-SC), passar mal e desmaiar durante uma reunião do Colégio de Líderes.

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O parlamentar deixou o local em uma maca, desnorteado e com o nível de consciência reduzido. Segundo as informações disponíveis, o deputado estava relativamente consciente no momento em que foi retirado da reunião, mas apresentava sinais de desorientação.

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Diante do quadro, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), acionou a equipe médica e um técnico de enfermagem para avaliar o parlamentar. Como Uczai não apresentou melhora, Motta decidiu encerrar a reunião do Colégio de Líderes e cancelar a sessão deliberativa desta terça-feira.

O deputado foi retirado do local em uma maca para receber atendimento. Até o momento, não foram informadas as causas do mal-estar nem detalhes sobre seu estado de saúde.

Veja momento em que parlamentar é retirado:

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Luíza Altoé e Fernanda Strickland
postado em 11/08/2026 18:54
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