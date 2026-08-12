Sociedade Interamericana de Imprensa fala em "grave ameaça" no Brasil

A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) afirmou que a realização de busca e apreensão que resultou na violação do sigilo da fonte de um jornalista no Maranhão é uma "grave ameaça ao exercício do jornalismo". A manifestação faz referência ao caso do jornalista Luís Pablo, que em março deste ano foi alvo de busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre os itens que foram apreendidos pela corporação, está um computador que o jornalista utilizava para escrever reportagens. No equipamento, os investigadores tiveram acesso ao aplicativo WhatsApp Web. Entre as mensagens identificadas, estava um conversa com o ex-secretário do governo do Maranhão Raimundo Cutrim que, de acordo com as diligências, era fonte de Luís, especialmente nas matérias que apontaram suposto uso indevido de veículos oficiais por parte do ministro Flávio Dino e seus familiares. Em nota, Dino negou irregularidades e disse que o uso dos veículos ocorreu em convênio do Supremo com o Tribunal de Justiça do Maranhão.

Para a Sociedade Interamericana de Imprensa, a decisão de Moraes abre grave precedente que ameaça a liberdade de imprensa no Brasil. O presidente da SIP, Pierre Manigault, considerou “especialmente grave que a investigação tenha permitido chegar até uma fonte jornalística por meio da análise dos dispositivos apreendidos de um jornalista”. Manigault, sócio da Evening Post Publishing Inc., empresa de mídia, sediada em Charleston, Carolina do Sul, Estados Unidos, ressaltou que “a proteção das fontes confidenciais não constitui um privilégio do jornalista, mas uma garantia indispensável para que os cidadãos possam fornecer informações de interesse público sem medo de represálias. Instamos as autoridades brasileiras a garantir o respeito irrestrito ao sigilo profissional e à liberdade de imprensa, bem como a revisar as decisões que possam comprometer a confidencialidade das fontes e a proteção do material jornalístico”.