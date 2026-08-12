Brasil pede arquivamento definitivo de ação contra Moraes nos EUA

O Brasil voltou a pedir o arquivamento definitivo da ação movida pelas empresas Rumble Inc. e Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A manifestação foi protocolada na terça-feira (11/8) na Justiça Federal do Distrito Central da Flórida, nos Estados Unidos.

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A petição é uma réplica à última manifestação dos advogados das empresas e sustenta que o processo deve ser encerrado com base no Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), legislação norte-americana que trata da imunidade de Estados estrangeiros perante os tribunais dos Estados Unidos.

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Segundo a argumentação apresentada pelo Brasil, embora Rumble e Trump Media afirmem ter processado Moraes em caráter pessoal, elementos do próprio processo indicariam que a ação, na prática, é contra o Estado brasileiro.

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Um dos pontos citados é a natureza dos atos questionados pelas empresas. A réplica afirma que as decisões judiciais e a forma como foram notificadas são atos de soberania, que só podem ser praticados por um juiz, e não por um particular.

A manifestação também contesta a alegação de que Moraes teria ultrapassado suas atribuições. De acordo com o documento, a autoridade exercida pelo ministro foi validamente delegada pela Presidência do STF. As decisões questionadas pelas empresas também teriam sido referendadas por um colegiado de cinco ministros da Corte.

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Outro argumento apresentado pelo Brasil é que Rumble e Trump Media não apontaram nenhuma exceção prevista no FSIA que afastasse a imunidade de soberania. Por isso, a representação brasileira sustenta que a ação deve ser arquivada de forma definitiva.