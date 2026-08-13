Governo inicia processo da Lei da Reciprocidade contra tarifaço dos EUA

"As consultas diplomáticas, que visam mitigar ou anular os efeitos das medidas e das contramedidas previstas na Lei da Reciprocidade Econômica, reforçam a disposição do governo brasileiro de privilegiar o diálogo e a negociação em suas relações internacionais", diz um trecho da nota do Planalto - (crédito: AFP)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou a abertura do processo para uso da Lei de Reciprocidade contra os Estados Unidos, em resposta ao tarifaço de até 37,5% a uma lista de produtos brasileiros exportados ao país norte-americano.

Em nota publicada na noite desta quinta-feira (13/8), o governo Lula afirmou notificar os Estados Unidos sobre a intenção de adotar a Lei de Reciprocidade contra o país.

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Essa notificação, no entanto, terá o objetivo de comunicar o governo norte-americano que, embora o Brasil mantenha a postura de tentar negociações para derrubar as sobretaxas, o governo estaria preparado juridicamente para agir.

"As consultas diplomáticas, que visam mitigar ou anular os efeitos das medidas e das contramedidas previstas na Lei da Reciprocidade Econômica, reforçam a disposição do governo brasileiro de privilegiar o diálogo e a negociação em suas relações internacionais", diz um trecho da nota do Planalto.

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A nota do Planalto foi publicada no momento em que estavam reunidos com o presidente Lula, no Palácio do Alvorada, os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Dario Durigan (Fazenda), além de Celso Amorim (assessor de Assuntos Internacionais da Presidência da República).