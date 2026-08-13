Marinho cobra fim da escala 6x1 após encontro de Lula e Alcolumbre

"Precisamos que Alcolumbre libere essa pauta e não fique sentado em cima", disse o ministro - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, cobrou, nesta quinta-feira (13/8), que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), coloque em pauta a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a carga horária e acaba com a jornada de trabalho 6x1.

“Precisamos que Alcolumbre libere essa pauta e não fique sentado em cima. Precisamos que os senadores votem contra ou a favor”, afirmou Marinho, em discurso realizado na apresentação de dados do Relatório Anual de Informações Sociais (Rais).

O levantamento, iniciado em 2023, mostrou crescimento de 19,1% do trabalho formal — via Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou concurso público. Nesse período, ao todo, foram preenchidas 10,1 milhões de vagas desse tipo de emprego.

Reaproximação

A defesa do fim da PEC 6x1 por Luiz Marinho ocorreu enquanto o ministro do Trabalho falava sobre desafios atuais dos trabalhadores. A bandeira da redução dos dias e da carga horária de trabalho também ganha força em meio à reaproximação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com Alcolumbre.

Lula, que estava ao lado de Marinho no evento de divulgação do Rais, deve se encontrar com Alcolumbre novamente ainda nesta quinta-feira para alinhar pautas com o Legislativo. Ontem (12), o petista encontrou com o presidente do Senado no Alvorada, ao lado do ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, e da líder do governo no Senado, Tereza Leitão (PT-PE).

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