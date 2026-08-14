Defesa de Bolsonaro pede ida ao dentista; mulher de Flávio atenderia

Segundo o pedido protocolado nesta sexta-feira (14/8), o atendimento seria realizado pela mulher do senador Flávio Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro - (crédito: Pablo Porciúncula/AFP)

A defesa de Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que o ex-presidente possa deixar a prisão domiciliar para comparecer a uma consulta odontológica.

Segundo o pedido protocolado nesta sexta-feira (14/8), o atendimento seria realizado pela mulher do senador Flávio Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro. A consulta está marcada para as 14h da sexta-feira (21/8), em um consultório no Lago Sul, em Brasília. Até o momento, Moraes ainda não se manifestou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Veja os principais pontos do programa de governo de Flávio Bolsonaro

No início de julho, Moraes suspendeu por 90 dias as visitas do filho, candidato à Presidência da República nas eleições deste ano, após a divulgação de uma carta do ex-chefe do Executivo pedindo votos para a candidatura do filho.

O prazo, inicialmente, se encerraria em 13 de setembro. Porém, o próprio ministro determinou a proibição de qualquer visita de caráter político-eleitoral até o fim do pleito deste ano.

Prisão domiciliar humanitária

Bolsonaro cumpre pena de mais de 27 anos de prisão no âmbito da trama golpista. Inicialmente, o regime seria fechado, mas o ex-presidente apresentou problemas de saúde e chegou a ser internado algumas vezes, o que fez com que o regime fosse alterado.

Apesar de estar em casa, Bolsonaro deve cumprir algumas regras, como a proibição do uso das redes sociais, seja diretamente ou por intermédio de terceiros.



