Lobby ou consultoria? Entenda o que a lei diz sobre intermediações

A linha que separa a prestação de serviços de consultoria e a prática de lobby é um dos temas mais complexos no cenário político e empresarial brasileiro. Casos recentes envolvendo investigações sobre a intermediação de agendas com autoridades públicas reacenderam o debate sobre o que constitui uma atividade legítima e o que pode ser considerado tráfico de influência. A discussão é central, pois o Congresso Nacional ainda analisa um projeto para regulamentar a representação de interesses no país.

De forma direta, a consultoria é a prestação de um serviço especializado. Uma empresa ou pessoa física contrata um profissional para obter análises, dados, estratégias ou pareceres técnicos sobre um determinado assunto. O trabalho é formalizado por meio de um contrato, com objeto, metas e remuneração definidos. Seu objetivo é fornecer insumos para que o cliente tome as melhores decisões, seja em uma negociação comercial ou na compreensão de um cenário regulatório.

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Por exemplo, uma empresa que deseja entender o impacto de uma nova regra tributária pode contratar um consultor para elaborar um estudo detalhado. Essa atividade é totalmente legal e prevista em lei, funcionando como qualquer outra prestação de serviço técnico.

Qual a diferença para o lobby?

O lobby, por sua vez, é a atividade de representar e defender interesses de um grupo ou setor diretamente junto a tomadores de decisão, especialmente no âmbito do governo e do Legislativo. O objetivo é influenciar a criação de leis, decretos ou políticas públicas. Ao contrário do que muitos pensam, a prática não é crime, mas opera em uma zona cinzenta por falta de regulamentação no Brasil.

Enquanto o consultor oferece conhecimento técnico para o cliente, o lobista atua como uma ponte, levando as demandas e argumentos desse cliente às autoridades. A fronteira entre as duas atividades se torna turva quando um contrato de consultoria serve para mascarar a atuação direta e não transparente na defesa de interesses privados.

A ausência de regras claras dificulta a fiscalização e a diferenciação entre o diálogo legítimo e a tentativa de obter vantagens indevidas. Sem uma lei específica, não há obrigatoriedade de registrar quem são os lobistas, para quem trabalham ou com quais autoridades se reúnem.

O que a legislação diz?

Atualmente, não existe uma lei federal que regulamente o lobby no Brasil. O tema é tratado no Projeto de Lei 2.914/2022, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. No Senado, o texto foi aprovado pela Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) em dezembro de 2024 e agora aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), antes de seguir para votação no plenário. A proposta busca criar um cadastro de lobistas, estabelecer regras de transparência para as agendas com agentes públicos e definir o que é permitido ou proibido na defesa de interesses.

Enquanto a regulamentação não avança, a definição dos limites entre consultoria e lobby irregular depende da interpretação de outras leis, como as que tratam de corrupção e improbidade administrativa. Esse cenário gera insegurança jurídica e alimenta a desconfiança sobre a relação entre os setores público e privado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.