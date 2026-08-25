Em Minas, Cleitinho lidera com 29%; depois, aparecem Patrus (11%) e Kalil (10%)

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25/8), mostra que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a disputa ao governo de Minas Gerais com 29% das intenções de voto totais.

Na sequência, em segundo lugar, estão tecnicamente empatados Patrus Ananias (PT), com 11%, Alexandre Kalil (PDT), com 10%, Mateus Simões (PSD), com 7% e Gabriel Azevedo (MDB), com 5%. A margem de erro é de três pontos porcentuais.

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Na sequência, Flávio Roscoe (PL) tem 3%; Ben Mendes (Missão), 2%; Professor Túlio Lopes (PCB), 1%; Rafael Duda (PSTU), 1%. Não pontuam Indira Xavier (UP) e Henrique Áreas (PCO). Indecisos somam 19% e brancos/nulos/não vai votar, 12%.

Segundo turno

Em simulação de segundo turno, Cleitinho venceria hoje Kalil por 48% a 27%. Os indecisos seriam 15% e os votos em branco ou nulos somariam 10%.

Em um cenário em que o adversário fosse Patrus, o senador do Republicanos venceria por 51% a 26%. Seriam 12% de indecisos e 11% de brancos, nulos ou eleitores que não escolheriam nenhum deles.

Em uma disputa com Simões, Cleitinho teria hoje 49%, contra 17% do atual governador. Os indecisos seriam 17% e os eleitores que votariam em branco ou nulo somariam 17%.

A Quaest também simulou um segundo turno entre Kalil e Patrus Ananias. Neste caso, o pedetista teria 42% e o petista teria 18%. Indecisos seriam 15% e os votos em branco ou nulo seriam 25%.

Na disputa entre Kalil e Simões, o ex-prefeito de BH teria 32%, contra 30% do governador. Indecisos seriam 17% e os que votariam em branco ou nulo somariam 21%.

Outro cenário colocaria frente a frente Patrus e Simões. Nesse caso, o petista teria 35%, contra 31% do atual governador, com 15% de indecisos e 19% de votos em branco ou nulo.

A Quaest realizou 1.506 entrevistas presenciais em domicílio, entre 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo grupo Globo e registrado no TSE sob o protocolo MG-04060/2026.