Diretor de 'Ainda estou aqui' doa R$ 100 mil a neto de Rubens Paiva

Além do apoio a Chico Paiva, Walter Salles (D) repassou R$ 100 mil à candidatura de Manuela D'Ávila ao Senado - (crédito: Reprodução/Instagram/Chico Paiva)

O cineasta e herdeiro do Itaú Walter Salles, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional por Ainda Estou Aqui, destinou R$ 100 mil à campanha de Chico Rubens Paiva (PSB-RJ), que concorre a uma vaga na Câmara dos Deputados.

O valor aparece entre as maiores contribuições individuais recebidas pelo candidato até terça-feira (25/8), conforme dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A quantia corresponde a cerca de um terço do total de doações registradas até o momento para Chico.

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Salles já havia contribuído para a campanha do candidato em sua primeira disputa eleitoral, em 2022, quando repassou R$ 25 mil. Na ocasião, foi a maior doação feita por uma pessoa física à campanha

Outros candidatos também receberam recursos

O diretor também destinou R$ 100 mil à campanha da ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PSol-RS), candidata ao Senado e ex-candidata à vice-presidência na chapa de Fernando Haddad em 2018.

Entre os postulantes às Assembleias Legislativas, Vilma Reis (PT-BA) e Abidan Henrique (PSB-SP) receberam R$ 50 mil cada.

Chico Paiva foi diretor de Descarbonização e Finanças Verdes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) antes de entrar na disputa eleitoral.

Família já doou R$ 210 mil

Além dos recursos recebidos de apoiadores, Chico declarou até agora R$ 210,2 mil em doações feitas por familiares. Os valores vêm de integrantes da família Paiva, cuja trajetória foi retratada no filme Ainda Estou Aqui.

A maior contribuição partiu do escritor Marcelo Rubens Paiva, tio do candidato e autor do livro que inspirou a produção cinematográfica. Ele repassou R$ 100 mil à campanha.

A mãe de Chico, Vera Paiva, professora de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP) e filha mais velha de Rubens e Eunice Paiva, doou R$ 54 mil. O pai do candidato, George Avelino Filho, contribuiu com R$ 56,2 mil.

História de Rubens Paiva chegou ao Oscar

Lançado em 2024, Ainda Estou Aqui acompanha a trajetória de Eunice Paiva diante da prisão e do desaparecimento do marido, Rubens Paiva, durante a Ditadura Militar. O engenheiro civil e ex-deputado federal foi levado por agentes da repressão em janeiro de 1971. A morte dele foi reconhecida oficialmente pelo Estado somente em 1996.



O filme dirigido por Walter Salles conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional e também recebeu reconhecimento no Globo de Ouro.

Rubens Paiva havia sido eleito deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em 1962, antes de ter o mandato cassado após o golpe militar de 1964. Caso seja eleito para a Câmara, Chico será o segundo integrante da família Paiva a ocupar uma cadeira na Casa.