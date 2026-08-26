Reginaldo Lopes será presidente da comissão da "taxa das blusinhas"

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou, nesta quarta-feira (26/8), que o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) será o presidente da comissão mista que analisará a Medida Provisória (MP) que põe fim à chamada “taxa das blusinhas”, imposto federal de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50.
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Nas redes sociais, Motta ressaltou que há acordo para votar a matéria na próxima semana, antes que ela perca a validade. Mais cedo, ele se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), para tratar do andamento das pautas prioritárias do governo na última semana de esforço concentrado do Congresso Nacional antes das eleições.
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“Avança no Congresso Nacional a MP que acaba com a ‘taxa das blusinhas’. O fim da taxa é uma demanda da população e vai aliviar o bolso de milhões de brasileiros que compram pela internet”, completou Motta nas redes sociais.
Para que o imposto siga suspenso, a MP precisa ser aprovada na comissão mista e nos plenários das duas Casas até 8 de setembro. Ainda cabe ao Senado Federal indicar o relator da proposta na comissão.
O deputado Reginaldo Lopes é aliado do governo Lula na Câmara dos Deputados. Neste ano, ele atuou na articulação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala de trabalho 6x1 na Câmara, onde o texto foi aprovado em maio de 2026. Além disso, foi relator do projeto de lei complementar que regulamentou a Emenda Constitucional da Reforma Tributária.
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