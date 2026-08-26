Caiado defende fim da "aprovação automática" no ensino

Caiado criritcou o uso de câmeras corporais em policiais que atuem no combate ao crime organizado nas comunidades - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) defendeu o fim da “aprovação automática” no ensino brasileiro. “Passa de ano quem tem nota. (...) Eu não vou preservar o analfabetismo funcional”, afirmou.

A fala ocorreu durante sabatina, nesta quarta-feira (26/8), promovida pelos jornais O Globo e Valor Econômico e pela CBN.

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A aprovação automática é adotada nas escolas para evitar que alunos repitam de ano muitas vezes e acabem abandonando a escola. Atualmente, esse modelo só funciona no ensino fundamental.

O candidato defendeu a realização de provas de proficiência para que os alunos avancem somente com o conhecimento sobre os conteúdos ministrados na série. “Pode prevalecer por proficiência, por resultado e por nota”, disse.

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Durante a sabatina, o candidato também afirmou que, se eleito, seu foco será em políticas de corte de gastos, e não na reforma da Previdência, por exemplo, que terá efeitos no longo prazo. Segundo ele, a situação atual de “emergência” demanda que sejam “tratadas as questões imediatas”.

A Previdência, portanto, ficaria para um segundo momento, “após limparmos a casa”. “Eu vou atuar fortemente nesses excessos, desmandos, corrupções, desvios. Só de emenda impositiva, são quase R$ 70 bilhões. Incentivos fiscais, mais de R$ 650 bilhões. Não vou cortar, vou reorientar”, disse.

Ao ser questionado sobre propostas específicas de revisão de incentivos fiscais, Caiado disse que “sem examinar o paciente, eu não posso dizer”. Segundo ele, o diagnóstico viria após ser eleito, quando pretende solicitar os dados reais do Brasil. Ele disse que seria “irresponsável” antecipar agora quais benefícios seriam cortados.

Câmeras corporais em policiais

Em agenda no Rio de Janeiro, ao visitar o Santuário da Penha, Caiado defendeu o uso de câmeras corporais em policiais que atuem no combate ao crime organizado nas comunidades. “Pessoas me perguntam se não vou colocar câmera nos policiais. Não vou. Nós estamos em guerra. Me mostre o lugar do mundo que, em guerra, tem câmera no policial”, afirmou.

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O assunto também foi tratado durante a sabatina, quando o candidato chamou as câmeras corporais de “hipocrisia”. Caiado argumentou que analisar imagens a posteriori do confronto é muito diferente de estar na pele do policial que entra em uma favela sob risco real de confronto.

Lula e Sidônio

Também durante a sabatina, Caiado foi questionado por jornalistas sobre o que faria em resposta às tarifas norte-americanas. Caiado disse que não seria “incompetente” como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que não se deixaria guiar pelas ideias de um “marqueteiro”, ao se referir a Sidônio Palmeira, atual ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social.

“O Sidônio colocou na cabeça de Lula: Briga com o Trump que você vai se reeleger”, avaliou o candidato. Segundo Caiado, se eleito, vai impedir o viés ideológico da chancelaria brasileira para que o país saiba dialogar com qualquer governo de forma respeitosa.