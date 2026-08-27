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Cid Gomes é escolhido relator do Redata após articulação de Lula com Alcolumbre

Projeto prevê incentivos fiscais para instalação e expansão de data centers e deve ser votado durante esforço concentrado no Senado

Cid Gomes, relator do Redata no Senado - (crédito: Roque de Sá/Agência Senado )
Cid Gomes, relator do Redata no Senado - (crédito: Roque de Sá/Agência Senado )

O líder do PSB no Senado, Cid Gomes (CE), será o relator do PL 278/2026, o Redata, que cria incentivos fiscais para empresas que instalarem ou ampliarem operações de data centers no Brasil. O movimento é visto como um gesto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ao aliado de Lula na Terra da Luz.

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O Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter foi instituído por medida provisória do governo em 17 de setembro de 2025, e perdeu sua validade em 25 de fevereiro de 2026 após não ser votado pelo Congresso no prazo.

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Alcolumbre afirmou que a proposta não avançou anteriormente porque a medida provisória que deu origem ao texto chegou à Casa no último dia de vigência. Segundo ele, houve desconforto entre os senadores diante da possibilidade de analisar e eventualmente modificar a matéria sem prazo suficiente para uma discussão mais aprofundada.

O presidente do Senado, no entanto, reconheceu a relevância do Redata para atrair novos investimentos ao país e ampliar a capacidade de armazenamento de dados em território nacional. O senador sinalizou que a proposta deverá entrar na pauta durante o período de esforço concentrado.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 27/08/2026 13:57 / atualizado em 27/08/2026 14:08
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