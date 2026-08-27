Após problemas técnicos, PF adia depoimento de Vorcaro para esta sexta

O depoimento por videoconferência do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, à Polícia Federal foi interrompido nesta quinta-feira (27/8) por problemas técnicos de internet. Com isso, a continuidade da oitiva foi adiada para esta sexta-feira (28). O horário ainda não foi definido.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Vale lembrar que, atualmente, Vorcaro cumpre prisão preventiva no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, em Brasília. A primeira prisão ocorreu em novembro de 2025, na primeira fase da Operação Compliance Zero. À época, o banqueiro ficou preso por apenas alguns dias, até conseguir liberdade provisória por decisão do TRF-1.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Este foi o primeiro depoimento do empresário aos investigadores após a renovação de sua equipe de defesa, que passou a contar com o advogado Daniel Bialski. Além disso, foi a primeira oitiva oficial de Vorcaro pela Polícia Federal desde que a defesa do banqueiro teve negados, por duas vezes, pedidos para a celebração de um acordo de delação premiada.
O depoimento de hoje se referia ao inquérito que investiga a atuação dos ex-servidores do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana. Segundo a investigação, ambos mantinham uma relação próxima com Vorcaro enquanto o Banco Master enfrentava uma crise de liquidez e era fiscalizado pela autoridade monetária.
“A defesa aguardou até agora o restabelecimento do sinal estável para realização da audiência virtual, o que não foi possível. Desta forma, será designada nova data quando nosso cliente será ouvido sobre os fatos”, declarou Daniel Bialski, advogado de Vorcaro.
Com o depoimento, a PF espera apurar se os servidores responsáveis pela supervisão do Banco Master receberam benefícios financeiros de Vorcaro para favorecer o banco em processos de fiscalização, apoio financeiro e regulação.
Os investigadores também buscam confirmar se houve vazamento de informações internas, orientação estratégica ao ex-banqueiro ou favorecimento indevido. O depoimento desta quinta-feira serviria para confrontar o investigado com as provas reunidas pela PF, pelo MPF e pelo Banco Central.
Saiba Mais
- Política Caiado promete fechar estatais e estrangular excessos em incentivos fiscais
- Política Lula pede reunião entre chefe da PF e André Mendonça
- Política Vorcaro presta primeiro depoimento à PF após troca de advogado
- Política Indicado de Trump para embaixada nos EUA faz juramento, mas aguarda aval do Brasil
- Política Entenda como a Legislação Eleitoral regulamenta as pesquisas de voto
- Política TSE deve decidir sobre uso de avatares de IA nas eleições 2026
Armando Holanda
Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d
Renato SouzaRepórter
Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.