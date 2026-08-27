Após problemas técnicos, PF adia depoimento de Vorcaro para esta sexta

O depoimento por videoconferência do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, à Polícia Federal foi interrompido nesta quinta-feira (27/8) por problemas técnicos de internet. Com isso, a continuidade da oitiva foi adiada para esta sexta-feira (28). O horário ainda não foi definido.

Vale lembrar que, atualmente, Vorcaro cumpre prisão preventiva no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, em Brasília. A primeira prisão ocorreu em novembro de 2025, na primeira fase da Operação Compliance Zero. À época, o banqueiro ficou preso por apenas alguns dias, até conseguir liberdade provisória por decisão do TRF-1.

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Este foi o primeiro depoimento do empresário aos investigadores após a renovação de sua equipe de defesa, que passou a contar com o advogado Daniel Bialski. Além disso, foi a primeira oitiva oficial de Vorcaro pela Polícia Federal desde que a defesa do banqueiro teve negados, por duas vezes, pedidos para a celebração de um acordo de delação premiada.

O depoimento de hoje se referia ao inquérito que investiga a atuação dos ex-servidores do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana. Segundo a investigação, ambos mantinham uma relação próxima com Vorcaro enquanto o Banco Master enfrentava uma crise de liquidez e era fiscalizado pela autoridade monetária.

“A defesa aguardou até agora o restabelecimento do sinal estável para realização da audiência virtual, o que não foi possível. Desta forma, será designada nova data quando nosso cliente será ouvido sobre os fatos”, declarou Daniel Bialski, advogado de Vorcaro.

Com o depoimento, a PF espera apurar se os servidores responsáveis pela supervisão do Banco Master receberam benefícios financeiros de Vorcaro para favorecer o banco em processos de fiscalização, apoio financeiro e regulação.

Os investigadores também buscam confirmar se houve vazamento de informações internas, orientação estratégica ao ex-banqueiro ou favorecimento indevido. O depoimento desta quinta-feira serviria para confrontar o investigado com as provas reunidas pela PF, pelo MPF e pelo Banco Central.