Flávio Bolsonaro mira Lula e economia em propaganda na TV

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), usará um tom mais combativo contra o seu oponente e atual presidente Luiz Inácio da Silva (PT) nas peças publicitárias e programa de TV.

Segundo fontes ligadas a campanha ouvidas pelo Correio, o primogênito de Jair fará crítica começará a mostrar uma suposta economia quebrada ao aparecer em um vídeo em frente as Casas Bahia, que fecharam algumas de suas operações recentemente. Além disso, o "01" do ex-presidente tende a retomar um discurso de que "precisamos devolver o Brasil aos patriotas".

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O primeiro ato marcado pelo filho do ex-mandatário servirá para medir o termômetro eleitoral e como ele consegue levar massas às ruas no meio de uma campanha.

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Há, de acordo com interlocutores, a possibilidade de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que é candidata ao Senado pelo DF, participar. Mas, dependerá de como Michelle resolverá o cuidado do ex-marido na prisão domiciliar.