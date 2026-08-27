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ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro mira Lula e economia em propaganda na TV

O "01" do ex-presidente marcou ato para o dia 7 de setembro na Avenida Paulista; ele servirá para medir força política e apoio ao tom

Eleições 2026. Flavio Bolsonaro e Nikolas Ferreira, no bairro Betania. - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)
Eleições 2026. Flavio Bolsonaro e Nikolas Ferreira, no bairro Betania. - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), usará um tom mais combativo contra o seu oponente e atual presidente Luiz Inácio da Silva (PT) nas peças publicitárias e programa de TV.

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Segundo fontes ligadas a campanha ouvidas pelo Correio, o primogênito de Jair fará crítica começará a mostrar uma suposta economia quebrada ao aparecer em um vídeo em frente as Casas Bahia, que fecharam algumas de suas operações recentemente. Além disso, o "01" do ex-presidente tende a retomar um discurso de que "precisamos devolver o Brasil aos patriotas".

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O primeiro ato marcado pelo filho do ex-mandatário servirá para medir o termômetro eleitoral e como ele consegue levar massas às ruas no meio de uma campanha.

Há, de acordo com interlocutores, a possibilidade de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que é candidata ao Senado pelo DF, participar. Mas, dependerá de como Michelle resolverá o cuidado do ex-marido na prisão domiciliar.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 27/08/2026 20:07 / atualizado em 27/08/2026 20:20
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