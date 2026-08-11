Primeira inserção do PL na televisão pode ter Flávio e Michelle Bolsonaro

O senador e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), deve gravar um vídeo com a ex-primeira-dama e candidata ao senado pelo PL-DF, Michelle Bolsonaro.
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Caso confirmada, essa será a primeira aparição do enteado com a madrasta após rusgas internas que se tornaram públicas em vídeo publicado por Michelle expondo sua insatisfação com o primogênito de Jair, no qual dizia se sentir muito humilhada, entre outras coisas.
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A expectativa é que o filho '01' do ex-presidente use o produto audiovisual com a ex-primeira-dama na sua primeira inserção no dia 28 em cadeia de televisão.
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O presidenciável se reúne na manhã desta terça-feira (11/8) com cerca de 50 candidatos ao senado no Lago Sul, região nobre de Brasília. A tendência, segundo repassaram fontes ao Correio, é de que Flávio se encontre com a ex-presidente do PL Mulher na tarde de hoje e grave o vídeo.
Auxiliares sinalizaram à reportagem que há expectativa de que mais de um vídeo seja gravado para que, além do seu uso nas redes sociais, seja possível fazê-los em cadeia nacional de TV para tentar "reverter a imagem de que ele não se dá bem nem com os próprios familiares".