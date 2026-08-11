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ACENO PÚBLICO

Primeira inserção do PL na televisão pode ter Flávio e Michelle Bolsonaro

Segundo aliados, a ex-primeira-dama pode se reunir com o senador na tarde desta terça-feira (11/8)

Seria o primeiro vídeo do enteado com a madrasta após rusgas internas que se tornaram públicas em gravação publicada por Michelle - (crédito: Redes sociais)
Seria o primeiro vídeo do enteado com a madrasta após rusgas internas que se tornaram públicas em gravação publicada por Michelle - (crédito: Redes sociais)

O senador e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), deve gravar um vídeo com a ex-primeira-dama e candidata ao senado pelo PL-DF, Michelle Bolsonaro.

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Caso confirmada, essa será a primeira aparição do enteado com a madrasta após rusgas internas que se tornaram públicas em vídeo publicado por Michelle expondo sua insatisfação com o primogênito de Jair, no qual dizia se sentir muito humilhada, entre outras coisas.

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A expectativa é que o filho '01' do ex-presidente use o produto audiovisual com a ex-primeira-dama na sua primeira inserção no dia 28 em cadeia de televisão. 

O presidenciável se reúne na manhã desta terça-feira (11/8) com cerca de 50 candidatos ao senado no Lago Sul, região nobre de Brasília. A tendência, segundo repassaram fontes ao Correio, é de que Flávio se encontre com a ex-presidente do PL Mulher na tarde de hoje e grave o vídeo.

Auxiliares sinalizaram à reportagem que há expectativa de que mais de um vídeo seja gravado para que, além do seu uso nas redes sociais, seja possível fazê-los em cadeia nacional de TV para tentar "reverter a imagem de que ele não se dá bem nem com os próprios familiares".

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 11/08/2026 10:33 / atualizado em 11/08/2026 11:34
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