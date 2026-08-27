Lula defende Jaques Wagner e diz que não fará política por "ilações"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta quinta-feira (27/8), o senador Jaques Wagner (PT-BA), seu aliado político, diante das suspeitas que envolvem o parlamentar no caso Banco Master. Durante sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo, Lula afirmou que conhece Wagner há mais de quatro décadas e disse não considerar correto atribuir responsabilidade com base apenas em suspeitas ou ilações.

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Segundo Lula, eventuais responsabilidades devem ser estabelecidas a partir das investigações conduzidas pelas autoridades competentes. O presidente afirmou que não pretende tomar decisões políticas com base em informações ainda não comprovadas. “Não posso fazer política vivendo de ilações todo santo dia”, afirmou.

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Questionado pela jornalista Renata Vasconcellos sobre sua relação com Wagner e sobre a possibilidade de pedir votos para o senador, Lula reforçou a proximidade entre os dois. O presidente também afirmou que considera o aliado inocente até que seja comprovado o contrário.

Jaques Wagner nega ter recebido vantagens do Banco Master ou ter atuado em benefício da instituição. As suspeitas envolvendo o senador são alvo de apurações, e Lula defendeu que qualquer responsabilização ocorra somente após a conclusão das investigações e a análise das autoridades responsáveis.