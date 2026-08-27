Lula comenta sobre acusações contra o filho e diz que Lulinha deve responder na Justiça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) afirmou nesta quinta-feira (27/8) que não irá interferir em eventuais investigações envolvendo seu filho, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, diante das acusações de tráfico de influência relacionadas à atuação dele junto ao Governo Federal.

Durante sabatina no Jornal Nacional (TV Globo), Lula afirmou que, até o momento, não há uma acusação formal contra o filho, mas apenas “ilações tiradas de telefonemas”. O presidente disse ainda que, caso Fábio tenha cometido algum ato ilícito, deverá responder perante a Justiça como qualquer outro cidadão.

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“Eu não sou do Ministério Público, eu não sou delegado, eu não sou juiz, eu sou presidente da República e pai do Fábio. Se o Fábio cometeu qualquer ilícito, ele terá que pagar como qualquer cidadão brasileiro que comete ilícito”, afirmou.

Questionado sobre mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular da lobista Roberta Luchsinger, nas quais ela teria afirmado que Fábio “entra em campo quando precisa” e que os dois “eram uma coisa só”, Lula reiterou que não pretende atuar para impedir qualquer investigação.“Eu não vou afastar delegado da Polícia Federal. Eu não vou fazer qualquer movimento para que meu filho seja acobertado se ele tiver erro, como outros já fizeram”, disse.

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O presidente também afirmou que Fábio tem conhecimento das consequências enfrentadas pela família durante as investigações da Operação Lava-Jato e, por isso, teria a obrigação de não cometer irregularidades. “Tudo que for preciso fazer no âmbito da polícia e da justiça para apurar, será dado toda e qualquer garantia”, declarou.

Ao responder sobre as mensagens atribuídas à lobista, Lula voltou a fazer referência à sua própria experiência durante a Lava-Jato. Ele afirmou ter sido vítima de acusações que considerou falsas e disse que, assim como ocorreu com ele, somente o próprio Fábio poderia esclarecer o que de fato aconteceu.