O que dizem aliados de Lula sobre foto com lobista

Durante sabatina no Jornal Nacional, Lula disse que não saberia reconhecer Roberta caso "ela passasse na minha frente" - (crédito: Instagram pessoal)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, ontem (27/8), não conhecer a lobista Roberta Luchsinger, amiga de seu filho Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Durante sabatina no Jornal Nacional, da TV Globo, o petista disse que não saberia reconhecê-la caso "ela passasse na minha frente".

Ao Correio, aliados do chefe do Executivo reforçaram a versão apresentada pelo presidente e minimizaram a existência de registros fotográficos de Lula ao lado da lobista. Segundo interlocutores, "enquanto presidente, ele faz muitos registros com diversas pessoas" e "nem todas elas ele tem intimidade ou conhece a fundo". A avaliação entre auxiliares é de que uma fotografia, isoladamente, não seria suficiente para comprovar uma relação de proximidade entre os dois.

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Pessoas próximas ao presidente argumentam que Lula participa de uma extensa agenda de compromissos públicos, partidários e institucionais e, nessas ocasiões, costuma posar para fotos com apoiadores, convidados e participantes dos eventos.

Opositores do chefe do Executivo resgataram foto que a empresária tirou e publicou nas redes sociais felicitando o presidente pelo aniversário como se os dois tivessem proximidade. A relação de Luchsinger com a família presidencial, no entanto, ganhou espaço no debate eleitoral em meio às investigações que alcançam Fábio Luís.

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O assunto foi levado diretamente a Lula durante a sabatina, quando o presidente buscou separar sua atuação à frente do Palácio do Planalto das suspeitas envolvendo o filho. Ao tratar das apurações, ele afirmou que eventuais irregularidades devem ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis e que Fábio Luís deverá responder caso seja comprovada a prática de algum ilícito.

O presidente ressaltou que não cabe a ele interferir nas investigações conduzidas pelos órgãos competentes. Nos bastidores, integrantes do governo avaliam que a estratégia deverá permanecer concentrada justamente nessa separação: de um lado, a relação familiar de Lula com o filho; de outro, a responsabilidade das instituições encarregadas de investigar e julgar eventuais irregularidades.

A orientação é evitar que o presidente seja colocado no centro de episódios que, segundo seus aliados, não apresentam até o momento elementos que demonstrem sua participação.