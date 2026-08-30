Ministro ou conselheiro? Flávio fala sobre futuro de Jair Bolsonaro caso seja eleito

Flávio Bolsonaro (à esquerda) e Jair Bolsonaro, figuras centrais na pré-candidatura do filho à presidência da República - (crédito: Wilson Dias/Agência Brasil)

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, evitou responder se convidará o ex-presidente Jair Bolsonaro para ser ministro em um eventual governo. Questionado duas vezes sobre o tema em entrevista à TV Record, ele afirmou que o pai será sempre seu principal conselheiro.

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado. Flávio Bolsonaro disse que nunca conversou com o pai sobre um possível interesse em ocupar um ministério. "Como ministro, eu não sei. Nunca conversei com ele, se ele teria interesse. Como conselheiro, pelo menos", declarou.

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O candidato afirmou que ouve o pai a cada passo que dá em sua vida e na campanha. Segundo ele, um eventual convite para ser ministro dependeria da vontade de Jair Bolsonaro. "Eu tenho o privilégio de ter dentro de casa o melhor quadro que o Brasil possa ter na política. Alguém que foi presidente da República, um cara competente, um patriota honesto. Ele vai ser sempre o meu conselheiro", disse.

Outras propostas

Na mesma entrevista, Flávio Bolsonaro defendeu um ajuste fiscal com um "tesouraço" em gastos públicos e na burocracia. Ele atribuiu o problema fiscal do país ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva e prometeu cortar mais de mil atos normativos no primeiro dia de governo para facilitar o empreendedorismo.

O candidato também mencionou o plano de criar um "data center soberano para o Brasil", criticando a taxa atual de 25% para a atração desses investimentos, enquanto outros países oferecem isenção. Sobre o impacto ambiental, ele sugeriu que a água usada para resfriamento dos equipamentos pode ser reutilizada.

Para a saúde, Flávio Bolsonaro defendeu um "padrão Einstein" de atendimento no SUS. Ele confirmou que convidou o médico Claudio Lottenberg para assumir o Ministério da Saúde em um possível governo.

Com informações da Agência Estado e TV Record.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.