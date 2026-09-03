Operador de Vorcaro ligado a Eduardo fecha delação e detalha repasses para Dark Horse

A Procuradoria-Geral da República (PGR) fechou um acordo de colaboração premiada com o operador do mercado financeiro Antonio Carlos Freixo Júnior, conhecido como "Mineiro". Dono da Entre Investimentos e Participações, o empresário aparece nas investigações como responsável por movimentações financeiras que ligam o banqueiro Daniel Vorcaro à produção de Dark Horse, filme sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Correio.

A colaboração de Freixo Júnior é a segunda firmada no âmbito das investigações envolvendo o Banco Master. Nos últimos dias, também chegou às mãos do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator do caso, a proposta de delação de João Carlos Mansur, ex-controlador da gestora Reag. A empresa administrava fundos utilizados por Vorcaro e que estão sob investigação.

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Controlador da revista IstoÉ e da Entrepay, o grupo Entre já estava na mira das autoridades. Em janeiro, a empresa foi alvo de uma operação de busca e apreensão no curso das apurações sobre o Master. Dois meses depois, em março, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Entrepay.

No acordo firmado com a PGR, Freixo Júnior detalhou pagamentos relacionados ao Dark Horse que afirma ter realizado a pedido de Vorcaro. O financiamento do longa passou a integrar a crise envolvendo o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a divulgação de mensagens nas quais ele cobra recursos do banqueiro que seriam destinados à produção do filme sobre o pai.

Nos anexos apresentados aos investigadores, Freixo também relatou operações realizadas no exterior. Entre elas, remessas destinadas ao fundo Havengate, sediado no Texas, nos Estados Unidos, e administrado pelo advogado de imigração Paulo Calixto, apontado como próximo do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Os relatos agora passam a integrar o conjunto de informações reunidas na investigação sob relatoria de Mendonça. Como ocorre em acordos de colaboração premiada, as declarações dos colaboradores precisam ser acompanhadas de elementos que permitam aos investigadores verificar e corroborar os fatos narrados.