PGR pede anulação de provas que citam Moraes e Daniel Vorcaro

A documentação tornada pública expôs mensagens extraídas do celular de Vorcaro e informações sobre a relação mantida pelo ex-banqueiro com Moraes. A PF aponta que o dono do Master teria recebido previamente informações relacionadas às investigações que cercavam o banco e registra diálogos nos quais Vorcaro demonstra preocupação com medidas que poderiam ser adotadas contra ele.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O material também acrescentou um novo componente à relação entre o banqueiro e o ministro: o contrato firmado entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes, comandado pela advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do magistrado. Metadados analisados pela PF indicam que Moraes fez alterações na última versão da minuta do acordo antes da assinatura. O contrato previa pagamentos milionários pela prestação de serviços advocatícios.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em nota, o escritório confirmou que Moraes foi consultado durante a análise do documento. Segundo a banca, diante da abrangência da contratação, o setor de compliance solicitou informações ao ministro, “na condição de marido da sócia diretora”, para verificar a existência de eventuais impedimentos legais.
Leia também - Vorcaro diz a Moraes ter "gratidão" por toda a vida
Saiba Mais
- Política Senado aprova indicação de Rodrigo Pacheco para vaga no TCU
- Política Crise envolvendo Moraes pode travar votação da 6x1 no Senado
- Política Lula defende fim das bets em reunião com ministros e sociedade civil
- Política Como PF recuperou prints apagados de Vorcaro e identificou contato atribuído a ministro Alexandre de Moraes
Renato SouzaRepórter
Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.