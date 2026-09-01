PGR pede anulação de provas que citam Moraes e Daniel Vorcaro

O novo mandato de Gonet começa a partir de dezembro deste ano e segue no cargo até dezembro de 2027. - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, pediu anulação das provas colhidas pela Polícia Federal que citam o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em relações próximas com Daniel Vorcaro, do Banco Master.

O pedido de Gonet foi protocolado na Corte por volta das 19h30, após uma turbulência causada pela divulgação do relatório da investigação. No documento, a PF aponta diálogos que apontam diversos encontros de Moraes com Vorcaro, em São Paulo e em Brasília, articulados pelo ex-ministro Fábio Faria.

A documentação tornada pública expôs mensagens extraídas do celular de Vorcaro e informações sobre a relação mantida pelo ex-banqueiro com Moraes. A PF aponta que o dono do Master teria recebido previamente informações relacionadas às investigações que cercavam o banco e registra diálogos nos quais Vorcaro demonstra preocupação com medidas que poderiam ser adotadas contra ele. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. O material também acrescentou um novo componente à relação entre o banqueiro e o ministro: o contrato firmado entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes, comandado pela advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do magistrado. Metadados analisados pela PF indicam que Moraes fez alterações na última versão da minuta do acordo antes da assinatura. O contrato previa pagamentos milionários pela prestação de serviços advocatícios. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO Em nota, o escritório confirmou que Moraes foi consultado durante a análise do documento. Segundo a banca, diante da abrangência da contratação, o setor de compliance solicitou informações ao ministro, “na condição de marido da sócia diretora”, para verificar a existência de eventuais impedimentos legais. Leia também - Vorcaro diz a Moraes ter "gratidão" por toda a vida

Em uma das mensagens, o próprio PGR Paulo Gonet é citado, assim como o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Ambos são apontados por Vorcaro como contatos próximos, que poderiam ser acionados em caso de necessidade.