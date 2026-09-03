R$5 milhões: a doação de Vorcaro para campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio

Flávio Bolsonaro (à esquerda) e Jair Bolsonaro, figuras centrais na pré-candidatura do filho à presidência da República - (crédito: Wilson Dias/Agência Brasil)

Banqueiro e dono do Master, Daniel Vorcaro doou R$ 3 milhões para a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição, além de ter aportado R$ 2 milhões na conta eleitoral do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo informações da proposta de delação do ex-banqueiro, à qual o Correio teve acesso, os repasses serviram como “contrapartidas financeiras” realizadas após um “ajuste indevido” com o cacique do PSD, Gilberto Kassab, que é vice de Ronaldo Caiado na corrida presidencial.

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No documento, consta que seria uma compensação pela “manutenção do Credcesta no governo Tarcísio”. O Credcesta é uma espécie de cartão de crédito consignado para servidores públicos, operado pela PKL One Participações, ligada a parentes de Augusto Lima, sócio de Vorcaro.

Os repasses estão registrados nas prestações de contas das campanhas dos citados, consultadas pela reportagem na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e foram realizados por Fabiano Campos Zettel, operador de Vorcaro.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves