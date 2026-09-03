Lula anuncia ter zerado fila para espera de benefícios do INSS

O presidente destacou que agora os trabalhadores terão até 45 dias de espera para receber um retorno do INSS - (crédito: Reprodução/Youtube Lula)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoveu cerimônia no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (3/9), para anunciar ter zerado a fila de espera para benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em seu discurso, o presidente destacou que "zerar" a fila do INSS vai significar que os trabalhadores tenham até 45 dias — cumprimento do prazo legal — de espera para receber um retorno do instituto de seguridade sobre o possível recebimento do benefício, ou não.



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"Zerar a fila não significa que não tem mais fila. Nós queremos humanizar a fila para que a pessoa tenha o tempo correto de dar entrada (no INSS), esperar e receber ou não benefícios", disse o petista.

O anúncio de que haveria reformulação na fila do INSS foi feito por Lula na semana passada, durante sabatina no Jornal Nacional, da TV Globo. "Vou anunciar que a fila zerou. A espera de 45 dias vai estar apenas em 251 mil pessoas, que é o normal”, anunciou Lula, à ocasião.

Além de enfatizar ter "zerado" a fila do INSS, Lula comentou ter sido no seu governo o início das investigações da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que apontaram fraudes em repasses do INSS.

"Descobrimos uma quadrilha feita para roubar aposentados e principalmente para roubar pessoas humildes, pessoas com vida financeira precarizada", disse Lula, sem destrinchar detalhes da investigação, como os que apuram envolvimentos de de seu filho Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS.

De acordo com investigações da PF, o Careca do INSS — atualmente preso por causa da fraudes no INSS — teria financiado viagens internacionais para Lulinha.