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Caso Master

Conselho do MPF deve convocar Gonet para ser ouvido sobre Vorcaro

Ministério Público abre procedimento para apurar citações ao procurador-geral da República no caso envolvendo o Banco Master

Partido Novo, autor do pedido, argumenta que existem indícios de que Gonet seria o destinatário de interlocuções envolvendo Vorcaro - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senad)
Partido Novo, autor do pedido, argumenta que existem indícios de que Gonet seria o destinatário de interlocuções envolvendo Vorcaro - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senad)

O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) abriu procedimento para apurar citações ao procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, em conversas interceptadas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O conselheiro Francisco de Assis Sanseverino será o relator do procedimento.

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A diligência foi aberta após pedido do Partido Novo. Durante o procedimento, Gonet terá de explicar as citações relacionadas a ele. Ao final, o processo será levado ao plenário do Conselho, para uma decisão sobre o caso, que pode levar ao afastamento de Gonet do cargo, a depender do entendimento sobre a gravidade da situação.

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No pedido, o Novo argumenta que existem indícios de que Gonet seria o destinatário de interlocuções envolvendo Vorcaro. O núcleo criminoso do Master teria procurado o PGR e seus familiares para aumentar a influência do esquema. As mensagens estão em um relatório produzido pela PF e enviado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mendonça pediu para que o caso seja levado ao plenário, por citar o também ministro Alexandre de Moraes. A situação gera uma crise sem precedentes no Supremo. Moraes despachou no inquérito das fake news alegando que Mendonça teria cometido crime de responsabilidade, improbidade administrativa e outros delitos.

O presidente do Supremo, Edson Fachin, então desentranhou a decisão do inquérito e transferiu para outro procedimento aberto especialmente para avaliar o caso.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 04/09/2026 15:19 / atualizado em 04/09/2026 15:24
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