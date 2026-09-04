Ministro da Justiça defende respeito às instituições em meio à crise no STF

O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, afirmou nesta sexta-feira (4/9) que a sociedade brasileira deve preservar o respeito às instituições republicanas, independentemente das pessoas que as integram. A declaração ocorreu durante cerimônia no Palácio do Planalto para a sanção de projetos que criam fundos destinados à Justiça Federal, ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao Ministério Público da União (MPU) e à Defensoria Pública da União (DPU).

“Cada instituição republicana é maior do que a soma de seus integrantes, e nós não podemos esquecer jamais disso. O respeito e o apreço às instituições é algo fundamental num Estado republicano, democrático de Direito como o Brasil”, avaliou o ministro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na sequência, Wellington César Lima e Silva destacou que a valorização das instituições é necessária para que o país consiga enfrentar seus desafios. “E somente cultuando e cativando essa convicção é que nós superaremos cada um dos nossos desafios”, acrescentou.

A manifestação ocorre em um momento de crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF), diante de suspeitas de um suposto conluio entre integrantes da Procuradoria-Geral da República (PGR), da Polícia Federal (PF) e o ministro Alexandre de Moraes para beneficiar Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A cerimônia contou com a presença do procurador-geral da República, Paulo Gonet, do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do presidente do STF, Edson Fachin.

Embora não tenha citado diretamente a crise ou qualquer integrante das instituições em sua fala, Wellington César Lima e Silva enfatizou a necessidade de separar as instituições de seus integrantes e preservar o respeito ao funcionamento do Estado Democrático de Direito.

A sanção dos projetos ocorreu no Palácio do Planalto e teve como objetivo a criação de fundos destinados a órgãos do sistema de Justiça, abrangendo a Justiça Federal, o STJ, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União.