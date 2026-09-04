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Crise no Judiciário

Senadores da base de Lula assinam pedido de impeachment de Moraes

Pedido reúne parlamentares de partidos da base governista e da oposição e cita supostos conflitos de interesses no caso Master

Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF) estão entre os 20 signatários da denúncia protocolada - (crédito: Agência Senado )
Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF) estão entre os 20 signatários da denúncia protocolada - (crédito: Agência Senado )

Senadores de partidos que integram a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) engrossaram a lista de parlamentares que assinaram um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF) estão entre os 20 signatários da denúncia protocolada pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

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O movimento leva o pedido para além do campo da oposição, que tradicionalmente concentra as iniciativas contra Moraes no Senado. PSB e PDT integram a base de sustentação do governo Lula. Além de Kajuru e Leila, a representação reúne nomes como Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Damares Alves (Republicanos-DF), Tereza Cristina (PP-MS), Carlos Portinho (PL-RJ), Marcos Pontes (PL-SP) e Wilder Morais (PL-GO).

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A denúncia aponta suposta prática de crime de responsabilidade e pede que o Senado investigue possíveis conflitos de interesses relacionados ao caso Banco Master. Entre os elementos apresentados está a relação profissional entre o escritório Barci de Moraes, comandado por Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, e o banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o documento, um contrato firmado em janeiro de 2024 previa pagamentos de R$ 3 milhões líquidos mensais durante 36 meses, com valor bruto superior a R$ 131 milhões.

O pedido também cita registros de metadados que, segundo os autores, indicariam que Moraes acessou versões do contrato antes da assinatura, além de mensagens e registros encontrados no telefone de Vorcaro.

Vieira reconheceu a dificuldade para que a iniciativa avance sob a presidência de Davi Alcolumbre (União-AP), a quem cabe dar andamento a pedidos dessa natureza. “Mesmo sabendo da enorme dificuldade política imposta pelo presidente Davi Alcolumbre, entendo ser necessário persistir, apresentando um pedido de impeachment sóbrio e técnico”, afirmou. O senador já havia apresentado, em abril de 2019, outro pedido de afastamento de Moraes.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 04/09/2026 17:38
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