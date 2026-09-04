Sindicalistas pressionam Senado para a aprovação do fim da escala 6x1

Sindicalistas da Central Única do Trabalhador (CUT) convocaram um movimento de protesto nas ruas e nas redes sociais para pressionar o Senado para a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1. A movimentação deve começar esse fim de semana.

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Na última quarta-feira (2/9), a Casa aprovou a proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A expectativa era de que o projeto seguisse direto para o Plenário. No entanto, a votação deve acontecer depois das eleições. Segundo o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AC), a resistência da oposição dificultaria a aprovação da matéria.

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Para o presidente da CUT, Sergio Nobre, os senadores devem aprovar o fim da escala 6x1 ainda neste mês de setembro. “É muito importante que a gente reforce as conversas com os senadores nos seus estados e muitos deles são candidatos e precisam do voto da classe trabalhadora. A gente precisa intensificar muito as mobilizações de rua, como fizemos na Avenida Paulista, o que foi muito importante. Fizemos mobilizações no Brasil todo e também precisamos intensificar o trabalho nas redes sociais. Isso é muito importante”, disse Nobre em uma rede social.

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O presidente ainda criticou o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) e seus aliados e disse que a proposta não foi aprovada no Plenário devido a manobras de parlamentares de direita e empresários. Segundo ele, a direita age contra o bem-estar dos trabalhadores.

“Nós temos um adversário. A classe trabalhadora tem que estar esperta. Quem está contra a escala 6x1 é esse povo: é o povo da campanha do Flávio Bolsonaro, é o senador Rogério Marinho. Nós temos que derrotar esse povo que é contra os trabalhadores nas eleições que virão e reforçar a mobilização para que vá ao plenário ainda neste mês de setembro”, afirmou.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

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