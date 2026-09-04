Chico Alencar aciona PGR contra Nikolas por divulgação de documento falso

O deputado federal Chico Alencar (PSol-RJ) apresentou uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta sexta-feira (4/9), contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). A representação, segundo o deputado, acusa o parlamentar mineiro de ter forjado um documento atribuído à Polícia Federal (PF) para contestar irregularidades em conversas entre Nikolas e Daniel Vorcaro, então sócio do Banco Master.

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Na notícia-crime formulada à PGR, Chico Alencar diz que a montagem divulgada por Nikolas Ferreira simulava um relatório oficial da PF, além de afirmar que a corporação não teria encontrado indícios de crime nas conversas com Daniel Vorcaro. O conteúdo divulgado por Nikolas tinha sido produzido por inteligência artificial, visto que aparecia a logomarca da OpenAI.

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Além desse indício, a Polícia Federal negou ter produzido a imagem e o conteúdo divulgado pelo deputado do PL. Em seu perfil no X, Alencar afirmou ser "crime" a ação de divulgar documentos falsos.