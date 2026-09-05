Mandato para ministros do STF: veja como funciona a regra em outros países

A discussão sobre fixar um mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a ganhar força em Brasília. A proposta, defendida pelo deputado Reginaldo Lopes, vice-líder do governo, sugere um limite de até dez anos no cargo, reaquecendo o debate sobre a renovação da mais alta corte do país. No Brasil, a cadeira de ministro é vitalícia, com aposentadoria compulsória aos 75 anos, um modelo que contrasta com o de várias outras democracias.
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A limitação de tempo para juízes de cortes constitucionais é uma prática comum, principalmente na Europa e na América Latina. O objetivo é promover a rotatividade de entendimentos jurídicos e evitar a concentração de poder por longos períodos. Cada país, no entanto, adota regras específicas que se ajustam ao seu sistema político.
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Como funciona em outros países?
Na Europa, os modelos variam, mas geralmente estabelecem prazos que não permitem a recondução ao cargo. Isso garante que um juiz sirva por um período único e determinado.
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Alemanha: os juízes do Tribunal Constitucional Federal são eleitos para um mandato único de 12 anos.
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Espanha: o mandato no Tribunal Constitucional é de nove anos, também sem possibilidade de reeleição.
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Itália: os magistrados da Corte Constitucional servem por um período único de nove anos.
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Portugal: o tempo de serviço no Tribunal Constitucional também é de nove anos, sem recondução.
Na América Latina, a tendência de mandatos fixos também se consolidou como forma de fortalecer as instituições democráticas. Países como a Colômbia adotam um mandato de oito anos para os juízes de sua Corte Constitucional, enquanto no México o período é de 15 anos.
O modelo de cargo vitalício, como o brasileiro, é mais raro e se assemelha ao sistema dos Estados Unidos. Na Suprema Corte americana, os juízes permanecem no posto até a morte, renúncia ou impeachment. A principal justificativa para esse formato é assegurar a total independência do poder Judiciário, protegendo os magistrados de pressões políticas externas.
A proposta em análise no Brasil busca um meio-termo, alinhando o país a outras nações que veem na alternância de poder um caminho para o equilíbrio institucional. Enquanto isso, o modelo atual segue em vigor, com ministros indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado para um cargo que dura até a aposentadoria compulsória.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.