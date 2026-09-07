Flávio Bolsonaro inaugura "canal" e faz aceno às mulheres

Ao lado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e da sua parceira de campanha, Daniella Marques, o senador e candidato ao Palácio do Plantalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) inaugurou nesta segunda-feira (7/9) um "quadro" em seu canal do YouTube chamado TV Celular.

"Essa TV, esse canal, vai ficar 24 horas no ar", sinalizou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao abrir a live, ele pontuou que o espaço servirá para ouvir a história e versão dos apoiadores e arrematou dizendo que "a história de vocês é mais importante que a minha".

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O filho mais velho de Bolsonaro concentra rejeição entre as mulheres. Ele também escalou o candidato ao senado, Guilherme Derrite (PP-SP), e disse que ele tratará da segurança em seu governo, caso seja eleito.

Dados de institutos, como o Datafolha, mostram que a rejeição feminina a Flávio fica em torno de 53%, superando amplamente o índice de rejeição registrado entre os homens.