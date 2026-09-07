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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro inaugura "canal" e faz aceno às mulheres

O primogênito de Jair estreou o "canal" ao lado da mulher, Fernanda, que é odontóloga

Flávio Bolsonaro inaugurou nessa segunda-feira o TV Celular - (crédito: Reprodução/YouTube)
Flávio Bolsonaro inaugurou nessa segunda-feira o TV Celular - (crédito: Reprodução/YouTube)

Ao lado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e da sua parceira de campanha, Daniella Marques, o senador e candidato ao Palácio do Plantalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) inaugurou nesta segunda-feira (7/9) um "quadro" em seu canal do YouTube chamado TV Celular

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"Essa TV, esse canal, vai ficar 24 horas no ar", sinalizou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao abrir a live, ele pontuou que o espaço servirá para ouvir a história e versão dos apoiadores e arrematou dizendo que "a história de vocês é mais importante que a minha". 

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O filho mais velho de Bolsonaro concentra rejeição entre as mulheres. Ele também escalou o candidato ao senado, Guilherme Derrite (PP-SP), e disse que ele tratará da segurança em seu governo, caso seja eleito.

Dados de institutos, como o Datafolha, mostram que a rejeição feminina a Flávio fica em torno de 53%, superando amplamente o índice de rejeição registrado entre os homens. 

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 07/09/2026 12:53 / atualizado em 07/09/2026 12:54
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