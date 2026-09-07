Motta, Alcolumbre, Fachin e Alckmin chegam ao desfile de 7 de Setembro

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, chegaram ao desfile cívico-militar de 7 de Setembro, realizado neste domingo (7/9), em Brasília.
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A presença de Alcolumbre marca um retorno à cerimônia. Em 2025, o senador não participou do desfile de 7 de Setembro e passou a data no Amapá, estado pelo qual foi eleito.
Motta, por sua vez, participou do desfile no ano passado acompanhado da mulher e dos filhos. Na ocasião, o presidente da Câmara ocupou a tribuna de honra ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da primeira-dama, Janja da Silva.
A cerimônia deste ano reúne autoridades dos Três Poderes e destaca temas considerados centrais para a programação do desfile, com foco na soberania nacional, no enfrentamento à violência contra as mulheres e na preparação para a Copa Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.
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