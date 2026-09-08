Lula lidera 1º turno, mas Flávio Bolsonaro passa à frente pela 1ª vez no 2º turno

No segundo turno, a pesquisa testou quatro cenários. No primeiro, Flávio Bolsonaro venceria Lula por 46% a 45%. Nos outros cenários, Lula vence Caiado, Renan Santos e Zema. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR/Jefferson Rudy/Agência Senado)

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira (8/9) mostra que o presidente Lula (PT) mantém a liderança no primeiro turno da corrida presidencial. Pela primeira vez, no entanto, Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente do petista no cenário de segundo turno, por 46% a 45%.

O levantamento ocorreu após o vazamento das conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro. As mensagens provocaram uma crise na reputação do Supremo Tribunal Federal (STF).

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No primeiro turno no cenário estimulado, Lula (PT) tem 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 35%, alta em relação à rodada anterior, quando tinha 33%. Augusto Cury (Avante) recua de 11% para 9%.

“Depois do forte crescimento da semana passada, Augusto Cury oscila de 11% para 9% em um cenário de 1º turno bastante estável. Já na disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno, a crise envolvendo o STF parece ter tido algum efeito: com oscilação de +1pp para o senador do PL e de -1p para o presidente, pela primeira vez Flávio aparece numericamente à frente do petista. Importante dizer que, apesar do movimento, permanece o cenário de empate técnico e alta polarização lulismo x bolsonarismo, o quetem caracterizado essa corrida eleitoral”, afirma Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

Na lista detalhada de opções, o levantamento registra: Lula, 39%; Flávio Bolsonaro, 31%; Augusto Cury, 9%; Renan Santos, 4%; Ronaldo Caiado, 4%; Romeu Zema, 1%; outros candidatos, 1%; brancos, nulos ou indecisos que não citam nome, 6%; e não sabem ou não responderam, 11%.

No segundo turno, a pesquisa testou quatro cenários. No primeiro, Flávio Bolsonaro venceria Lula por 46% a 45%. No segundo, Lula derrotaria Romeu Zema por 47% a 40%. No terceiro, Lula venceria Ronaldo Caiado por 46% a 43%. No quarto, Lula superaria Renan Santos por 47% a 39%. Ainda de acordo com o levantamento, Cury aparece com 43% e Lula com 45%.

“Na simulação de 2º turno contra Lula, o escritor Augusto Cury recebe mais votos de candidatos da direita no 1º turno e acaba sendo escolhido até mesmo por eleitores que dizem não conhecê-lo. Além disso, nesse cenário ele também pega uma pequena fatia de eleitores que votariam em Lula contra Flávio Bolsonaro, mas que, contra o candidato do Avante, acabam escolhendo Cury. Por isso, ele supera numericamente o presidente, mesmo não tendo votos suficientes para chegar à segunda etapa”, analisa André Jácomo, Diretor de Pesquisa da Nexus

Rejeição

As taxas de rejeição a Lula e a Flávio Bolsonaro se mantiveram exatamente nos mesmos percentuais da rodada anterior: 49% para o presidente e 50% para o senador. Os dois apareceram com o mesmo potencial de voto: 47% cada um. Já Augusto Cury tem um potencial de voto de 42%, superior ao de Caiado (39%), Zema (33%) e Renan Santos (24%). A taxa de rejeição do escritor também émenor: 29%, contra 36% do ex-governador de Goiás, 42% do ex-governador de Minas Gerais e 43% do candidato do Missão.

A pesquisa foi realizada pela Nexus por telefone, com metodologia CATI, entre os dias 4 e 7 de setembro de 2026. Foram ouvidos 2.002 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-06790/2026.



