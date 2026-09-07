Em carta, ex-ministros do STF cobram de Fachin apuração sobre crise na Corte

O grupo defende que a resposta institucional ocorra de forma transparente para resguardar a imagem do Poder Judiciário - (crédito: Luiz Silveira/STF)

Ministros aposentados e ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF) enviaram uma manifestação formal ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin. O Correio teve acesso ao documento na noite desta segunda-feira (7/9).

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Na carta, os magistrados expressam confiança na condução do Tribunal durante a atual crise e cobram a convocação urgente de uma sessão pública do Plenário para a apuração rigorosa de fatos recentes sob o devido processo legal. A iniciativa ocorre diante da divulgação dos "gravíssimos fatos" que, segundo os signatários, comprometem o prestígio, a autoridade do STF, a confiança da sociedade e a estabilidade democrática do país.

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O grupo defende que a resposta institucional ocorra de forma transparente para resguardar a imagem do Poder Judiciário. A nota é assinada por 13 ex-integrantes da Corte: Néri da Silveira, Francisco Rezek, Sydney Sanches, Celso de Mello, Carlos Velloso, Ilmar Galvão, Nelson Jobim, Ellen Gracie, Cezar Peluso, Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Eros Grau e Rosa Weber.

Leia a carta na íntegra:

"Os ministros aposentados e ex-presidentes, abaixo assinados, vêm manifestar plena confiança na seriedade, discernimento e firmeza de V. Exª na condução dessa Suprema Corte, na mais aguda crise de sua história, e a absoluta convicção de que V. Exª designará, com toda a urgência, sessão pública para que o Pleno determine imediata e rigorosa apuração, sob o devido processo legal, dos gravíssimos fatos cuja divulgação vem comprometendo o prestígio e a autoridade desse Tribunal, a confiança do povo e até a estabilidade das instituições democráticas".