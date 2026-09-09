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CRISE

Dino manda reintegrar cúpula da PF e critica decisão de Mendonça

A decisão abre um novo capítulo na crise instalada no Supremo em torno dos relatórios produzidos pela Polícia Federal

Dino manda reintegrar cúpula da PF e critica decisão de Mendonça. - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)
Dino manda reintegrar cúpula da PF e critica decisão de Mendonça. - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (9) a reintegração imediata de Andrei Rodrigues ao comando da Polícia Federal (PF) e de Leandro Almada à Diretoria de Inteligência Policial da corporação. A decisão derruba, na prática, a ordem dada pelo ministro André Mendonça que havia afastado preventivamente os dois delegados.

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Dino também determinou o restabelecimento do funcionamento regular da Diretoria de Inteligência da PF e proibiu a imposição de novas medidas cautelares contra Andrei e Almada que tenham como fundamento exclusivamente atos praticados no exercício regular das funções e em cumprimento a decisões judiciais.

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A decisão abre um novo capítulo na crise instalada no Supremo em torno dos relatórios produzidos pela Polícia Federal. Ao analisar o pedido apresentado por Andrei, Dino afirmou que o Partido Novo não tinha legitimidade para solicitar uma medida cautelar de natureza penal contra o diretor-geral da corporação. Segundo o ministro, esse vício “macula integralmente” a ordem determinada por Mendonça.

Dino também questionou a competência de Mendonça para decidir individualmente sobre o caso. O ministro lembrou que o presidente do STF, Edson Fachin, já havia instaurado procedimento para que o Plenário analisasse os relatórios da PF e determinado que, entre outros, os próprios Mendonça e Alexandre de Moraes se manifestassem.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Alícia Bernardes e Armando Holanda
postado em 09/09/2026 08:58
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