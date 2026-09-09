Dino manda reintegrar cúpula da PF e critica decisão de Mendonça

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (9) a reintegração imediata de Andrei Rodrigues ao comando da Polícia Federal (PF) e de Leandro Almada à Diretoria de Inteligência Policial da corporação. A decisão derruba, na prática, a ordem dada pelo ministro André Mendonça que havia afastado preventivamente os dois delegados.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Dino também determinou o restabelecimento do funcionamento regular da Diretoria de Inteligência da PF e proibiu a imposição de novas medidas cautelares contra Andrei e Almada que tenham como fundamento exclusivamente atos praticados no exercício regular das funções e em cumprimento a decisões judiciais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A decisão abre um novo capítulo na crise instalada no Supremo em torno dos relatórios produzidos pela Polícia Federal. Ao analisar o pedido apresentado por Andrei, Dino afirmou que o Partido Novo não tinha legitimidade para solicitar uma medida cautelar de natureza penal contra o diretor-geral da corporação. Segundo o ministro, esse vício “macula integralmente” a ordem determinada por Mendonça.
Dino também questionou a competência de Mendonça para decidir individualmente sobre o caso. O ministro lembrou que o presidente do STF, Edson Fachin, já havia instaurado procedimento para que o Plenário analisasse os relatórios da PF e determinado que, entre outros, os próprios Mendonça e Alexandre de Moraes se manifestassem.
Saiba Mais
- Política Lula e Flávio estão empatados a um mês da eleição, diz Meio/Ideia
- Política Guerra Moraes-Mendonça ameaça repetir 'estrago' da Lava Jato nas instituições e na campanha eleitoral, diz professora da FGV
- Política Fachin sob pressão e 'sem ferramentas': por que presidente do STF não consegue debelar crise às vésperas de eleição
Alícia Bernardes
Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn