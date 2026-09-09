Lula e Flávio estão empatados a um mês da eleição, diz Meio/Ideia

Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados a um mês das eleições - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press - Ed Alves/CB/D.A Press)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados em três indicadores centrais da disputa presidencial. A constatação é da pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira (9/9). É a primeira vez que o cenário ocorre nos nove meses da série histórica do levantamento.

A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 7 de setembro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais. No primeiro turno espontâneo, Lula tem 30,7% das menções contra 28,0% de Flávio Bolsonaro. No cenário estimulado, o petista aparece com 38,4% e o senador com 37,3%.

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Em um eventual segundo turno, o empate deixa de ser técnico e se torna numérico: 46% para cada candidato. O levantamento também mostra paridade na rejeição, com 46,6% dos entrevistados afirmando que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto Flávio Bolsonaro é apontado por 45,7%.

“A 25 dias da eleição, e depois de uma sequência de escândalos e turbulências nas campanhas, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem triplamente empatados”, analisa Flávia Tavares, editora-chefe do Meio.

A virada nos números

O quadro atual é uma inversão do cenário de agosto, quando Lula liderava em todos os cenários. No levantamento anterior, o petista tinha 34,4% no espontâneo contra 23% de Flávio. No estimulado, vencia por 43% a 35%, e no segundo turno, por 48,5% a 43%.

O empate se consolidou com a queda de Lula e a ascensão de Flávio Bolsonaro. Os atuais 38,4% no cenário estimulado são o menor valor registrado por Lula em nove rodadas da pesquisa. Em contrapartida, os 37,3% de Flávio são seu maior patamar na série.

Demais candidatos e o perfil do eleitor

Na pesquisa estimulada de primeiro turno, o escritor Augusto Cury (Avante) aparece com 6,6%, um crescimento expressivo em relação aos 1,7% de agosto. Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) empatam com 4% cada. Romeu Zema (Novo) e Pablo Marçal (PRTB) registram 1,5%.

A disputa de segundo turno revela uma clara divisão do eleitorado. Lula tem seu melhor desempenho entre as mulheres, com 52,2% contra 38,7% de Flávio. Entre os homens, o cenário se inverte, com o senador marcando 53,9% ante 39,3% do petista.

A renda também define o voto. Lula lidera entre quem recebe até um salário mínimo (59,8% a 30,4%). Nas faixas de renda superiores, a preferência se inverte, com Flávio Bolsonaro à frente.

O motivo da rejeição aos dois principais candidatos é majoritariamente o mesmo. Casos de corrupção foram apontados como a principal razão por 48,5% dos entrevistados que rejeitam algum candidato.

A pesquisa Meio/Ideia está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07935/2026. A amostra é de 1.500 entrevistas. O intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2 pp.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.