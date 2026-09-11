PT cobra fim de sigilo após decisão de Fachin e cita relação entre Flávio e Vorcaro

Valadares defendeu que Fachin, na condição de relator, afaste quaisquer dúvidas sobre a condução das investigações - (crédito: Divulgação/ PT)

O secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, afirmou que a decisão do ministro Edson Fachin atende ao que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defende: a abertura dos sigilos para que a sociedade tenha acesso às informações e as investigações alcancem todos os envolvidos.

Segundo Valadares, a decisão deve contribuir para esclarecer suspeitas relacionadas à investigação e evitar o que classificou como vazamentos e uso seletivo de informações com finalidade eleitoral.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“A decisão do ministro Edson Fachin vai ao encontro do que o Presidente Lula sempre defendeu: a abertura dos sigilos para que a sociedade brasileira saiba toda a verdade; e que as investigações alcancem, seja quem for, doa a quem doer”, afirmou.

Leia também: Flávio Bolsonaro é investigado em inquérito do financiamento de Dark Horse

O dirigente petista citou ainda a relação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, afirmando que há diferentes elementos que, segundo ele, precisam ser esclarecidos com a abertura das informações.

“Há meses o Brasil sabe da relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Tem áudio, tem pedido e recebimento de dinheiro, tem Nota Fiscal do próprio escritório de Flávio, tem confissão do operador financeiro em delação, tem suspeita de emenda parlamentar no caixa da produtora, tem reunião com tornozeleira, tem de tudo — menos o fim do sigilo”, disse.

A decisão do ministro Edson Fachin vai ao encontro do que o Presidente Lula sempre defendeu: a abertura dos sigilos para que a sociedade brasileira saiba toda a verdade; e que as investigações alcancem seja quem for, doa a quem doer.



Há meses o Brasil sabe da relação entre… https://t.co/Xyfrgz2tEO — Éden Valadares (@edenvaladares) September 11, 2026

Valadares defendeu que Fachin, na condição de relator, reúna e torne públicas as informações do processo para afastar dúvidas sobre a condução das investigações. “Cabe ao ministro relator agora levantar tudo, jogar luz sobre todo o processo, e acabar com as suspeitas sobre vazamentos e sigilos seletivos com fins eleitorais”, enfatizou.