Flávio Bolsonaro é investigado em inquérito do financiamento de Dark Horse. - (crédito: AFP)

Nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça levantou os sigilos das principais investigações relacionadas ao Banco Master que tramitam na Corte. Entretanto, parte das investigações mantiveram o caráter sigiloso, e entre elas estão as que investigam o filme Dark Horse.

Em contraponto veio à tona um inquérito aberto para apurar a possível prática de crimes relacionados ao financiamento da produção por parte do Senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro.

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O procedimento foi autorizado em julho pelo ministro André Mendonça. Segundo a decisão, a PF investiga suspeitas de lavagem, de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros possíveis crimes que teriam sido praticados, em tese, por Flávio Bolsonaro no contexto do financiamento do filme.

Tal financiamento é investigado em dois inquéritos perante o STF. Em um deles, sob relatoria de Mendonça, apura os repasses feitos por Vorcaro, busca em que circunstâncias foram feitos, qual a origem, qual o montante exato e seu destino final. É no âmbito deste inquérito, que Flávio conta na lista de investigados.

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A segunda investigação , sob relatoria do Ministro Flávio Dino, investiga a produtora Go Up Entertainment, por suspeita do uso de emendas parlamentares para bancar a produção

De acordo com mensagens reveladas pelo portal Intercept Brasil, Flavio Bolsonaro solicitou R$ 131 milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar a execução da obra cinematográfica. Planilhas apreendidas por agentes federais no curso das investigações revelam que, do montante solicitado, cerca de R$60 milhões foram efetivamente pagos.

Flavio negou publicamente, mas a prestação de contas integral do filme jamais foi apresentada publicamente. A produtora responsável apresentou à Justiça apenas o demonstrativo de gastos realizados, sem os detalhes sobre a captação e origem do financiamento.