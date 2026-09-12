"Perplexa", diz influenciadora que teve conta derrubada a mando de Vorcaro

Ana Ribeiro, influenciadora que teve perfil derrubado a mando de Vorcaro diz estar indignada com a informação - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A influenciadora catarinense Ana Ribeiro, que mantém nas redes sociais um perfil dedicado à música eletrônica, afirmou estar “indignada e perplexa” após descobrir que a derrubada de sua conta no Instagram, em 2023, teria sido solicitada pelo banqueiro Daniel Vorcaro, segundo documentos da investigação da Polícia Federal (PF) sobre o Master que tiveram o sigilo levantado nessa sexta (11/09) pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



Conhecida pelo perfil @anatrekaid, Ana Ribeiro contou que havia publicado, naquele ano, imagens de uma festa realizada em São Paulo durante a semana da Fórmula 1, com apresentações dos DJs Solomun, Swedish House Mafia e Vintage Culture, nomes importantes de música eletrônica.

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Segundo as investigações, o evento teria sido promovido por Vorcaro e realizado na casa noturna Madame Club, com a participação de políticos e empresários, além de acompanhantes femininas apelidadas de "suíças", como consta em relatório da PF. De acordo com as investigações, Vorcaro recebeu os convidados fantasiado de Drácula.

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O banqueiro teria tentado manter a festa sob sigilo e proibido o uso de celulares durante o evento, que contou com 120 mulheres e 20 homens.

Ela afirma que não sabia, na época, que Vorcaro estava ligado à realização da festa e diz que publicou o conteúdo depois de obter informações e registros feitos por uma pessoa que participou da organização do evento. “No momento que esse evento aconteceu, várias pessoas falavam que era só um burburinho, mas eu como desde o início, sempre me comprometi a trazer realmente informações verídicas para todo o público da cena de música eletrônica, fui atrás e consegui informações e vídeos, registros dessa noite com uma pessoa que participou da organização do evento”, relatou.

Segundo Ana, pouco depois da publicação, sua conta saiu do ar. Naquele momento, ela afirma que não sabia o motivo da suspensão e passou meses tentando recuperar o acesso à plataforma. “Eu postei no meu perfil e, por coincidência, na época eu nem entendi o motivo, o meu perfil do Instagram caiu.

Eu tentei suporte com o Instagram, tentei suporte com o Facebook, tive que entrar com ação judicial contra o Facebook e, depois de muito tempo e de muita luta, eu consegui a minha conta de volta”, contou. A explicação para o episódio, segundo ela, só apareceu três anos depois, com a retirada do sigilo de documentos relacionados às investigações envolvendo o Banco Master.

Em uma das conversas que constam dos documentos, Vorcaro encaminha a Luiz Phillipi Mourão, conhecido pelo apelido de Sicário, o link do perfil da influenciadora e escreve: “Derruba esse”. Mourão é apontado pela Polícia Federal como integrante de um suposto grupo ligado ao banqueiro que teria atuado para monitorar e ameaçar adversários empresariais, ex-funcionários e jornalistas.

De acordo com Ana, a conversa indica que Vorcaro teria inicialmente pedido a retirada apenas da publicação, e não de todo o perfil. “No decorrer da conversa, inclusive, ele diz: não, para derrubar somente o post e não a página, porque tinha poucos seguidores. Mas a minha página caiu, sim”, afirmou.

A influenciadora também disse que o Facebook não teria apresentado uma justificativa para a suspensão da conta. “O Facebook não conseguiu comprovar o motivo pelo qual a minha conta havia sido banida, já que desde o início ela nunca havia sofrido nenhum bloqueio, nem realizado qualquer shadow ban, e eu nunca compartilhei qualquer informação falsa ou que ferisse as diretrizes”, declarou.

Ana contou ainda que conseguiu recuperar o perfil depois que um funcionário da plataforma encontrou uma página reserva criada por ela durante o período em que a conta principal estava indisponível. Segundo a influenciadora, o funcionário decidiu analisar o caso e concluiu que não havia razão para a conta permanecer fora do ar.

“A minha conta voltou à ativa, na realidade, porque um funcionário do Facebook caiu numa página reserva que eu havia criado e se compadeceu da situação e decidiu analisar internamente e viu que não havia motivo para a conta estar fora do ar. E foi lá e reativou a minha conta”, relatou.

Três anos depois do episódio, Ana afirma que ficou surpresa ao descobrir o que teria provocado a retirada de seu perfil.

“Hoje, três anos depois, eu descubro o real motivo. Estou indignada, perplexa com a situação, e ainda mais que eu sofri um pequeno respingo, sendo que a situação é infinitamente maior, de um processo escandaloso e ridículo, e que várias outras pessoas sofreram também”, afirmou.

A influenciadora também comentou a repercussão das informações sobre as festas promovidas por Vorcaro e as manifestações nas redes sociais sobre o gosto musical do banqueiro. “Muita gente tem comentado que ele tinha bom gosto e que sabia realizar bons eventos. Isso eu vou ter que estar concordando. Só faltou convidar o pessoal”, ironizou.