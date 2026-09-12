Caso Master: Lula diz que "quem fez putaria vai ser desmascarado"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou neste sábado (12/9) a divulgação das investigações sobre o Banco Master. Durante comício na Boca Maldita, em Curitiba, o petista afirmou que é preciso expor os responsáveis pelo caso e disse que quem cometeu irregularidades deve ser desmascarado. “Vamos deixar nu para saber quem é que está por detrás disso (...) quem fez putaria vai ser desmascarado”, afirmou.

Lula também criticou a divulgação seletiva de informações pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). Sem citar nominalmente o ministro André Mendonça, responsável pela relatoria, o presidente afirmou que um juiz não deveria divulgar apenas as informações que lhe interessassem. “Não era possível o cidadão que é o juiz relator ficar soltando matéria, pensando somente aquilo que interessava a ele”, disse.

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As declarações ocorrem em meio à crise na Corte provocada pela divulgação de informações relacionadas à ação que trata da relação entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o ministro Alexandre de Moraes. Diante do desgaste envolvendo o STF, o discurso da campanha petista passou a defender mudanças no Judiciário e a adoção de um “padrão de comportamento” para magistrados.

“Ninguém pode ser ministro da Suprema Corte para ficar rico. Aquilo é um sacerdócio. A pessoa tem que se dedicar porque é a Corte Suprema e, se tomar uma decisão, ninguém pode mudar. Então as pessoas têm que ter um padrão de comportamento acima da média da sociedade”, afirmou Lula.

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Críticas a Bolsonaro

O presidente também tentou vincular a trajetória de expansão do Banco Master ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Lula, o banco foi criado e fortalecido durante a gestão anterior, enquanto seu governo teria atuado para investigar e fechar a instituição. “Em 2019 pegaram um agiota e o transformaram em banqueiro. Agora tem esse Vorcaro que corrompeu muita gente. Eles criaram esse banqueiro e nós prendemos. Eles criaram um banco e nós fechamos”, disse.

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Lula afirmou ainda que as investigações sobre o caso Master ocorreram durante seu governo. A fala segue a estratégia do presidente de atribuir à gestão petista a reação às suspeitas envolvendo a instituição financeira.