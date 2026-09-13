PF diz que pode enviar dados do celular de Vorcaro a todos os ministros do STF

PF diz que pode enviar dados do celular de Vorcaro a todos os ministros do Supremo - (crédito: Reproduçao/YouTube)

A Polícia Federal (PF) encaminhou um despacho ao Supremo Tribunal Federal (STF) afirmando que pode encaminhar uma cópia dos dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro dono do Banco Master, a todos os ministros que a solicitarem. O despacho foi encaminhado ao Supremo neste domingo (13/9).

De acordo com a PF, o material original está nas dependências da instituição, “dentro de cadeia de custódia formalmente documentada”. Portanto, a cópia dos dados que foi encaminhada ao gabinete do ministro André Mendonça não corresponde ao material original.

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“O envio daquela cópia ocorreu mediante solicitação do próprio gabinete, conforme documentação constante do processo administrativo correspondente”, diz comunicado da Polícia Federal. A instituição ainda destacou que garante o compromisso com a preservação da cadeia de custódia e o devido processo legal, além de se colocar à disposição da Corte para prestar possíveis esclarecimentos complementares.

O posicionamento da PF veio após o ministro Edson Fachin, presidente do STF, determinar o prazo de 24 horas para que a instituição esclarecer os fatos sobre a custódia e o estado do material extraído do celular do investigado Daniel Vorcaro. Atendendo uma solicitação dos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que pediram acesso à cópia integral dos dados obtidos a partir do aparelho.

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Seguindo o pedido dos magistrados, neste sábado (12) a Procuradoria-Geral da República (PGR) também encaminhou uma manifestação ao ministro Edson Fachin solicitando que todos os magistrados do Supremo tenham acesso integral aos dados do celular de Vorcaro, antes do julgamento de terça-feira (15).