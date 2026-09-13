InícioPolítica
Eleições

Flávio Bolsonaro cancela compromissos de campanha em SP para este domingo

De acordo com a nota, o cancelamento se dá em função dos últimos acontecimentos e das fortes chuvas em São Paulo

Flávio Bolsonaro cancela agenda no interior de São Paulo - (crédito: Reuters)
Flávio Bolsonaro cancela agenda no interior de São Paulo - (crédito: Reuters)

O comando de campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) cancelou as agendas do candidato previstas para este domingo em Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com nota distribuída há pouco à imprensa e aos organizadores dos atos na cidade, o cancelamento se dá em função dos últimos acontecimentos e das fortes chuvas que se abateram sobre a região neste fim de semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O senador e candidato Flávio Bolsonaro, por determinação do ministro André Mendonça, tornou-se alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas no financiamento do filme "Dark Horse.

Os compromissos serão remarcados em momento oportuno, diz a nota emendando que o candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, passará o domingo ao lado da família, em Brasília (DF), sem agendas públicas.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 13/09/2026 13:49
x