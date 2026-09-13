Flávio Bolsonaro cancela compromissos de campanha em SP para este domingo

Flávio Bolsonaro cancela agenda no interior de São Paulo - (crédito: Reuters)

O comando de campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) cancelou as agendas do candidato previstas para este domingo em Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

De acordo com nota distribuída há pouco à imprensa e aos organizadores dos atos na cidade, o cancelamento se dá em função dos últimos acontecimentos e das fortes chuvas que se abateram sobre a região neste fim de semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: PF diz que pode enviar dados do celular de Vorcaro a todos os ministros do STF

O senador e candidato Flávio Bolsonaro, por determinação do ministro André Mendonça, tornou-se alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas no financiamento do filme "Dark Horse.

Leia também: Dino derruba sigilo de investigação que cita Mário Frias e possível elo com PCC

Os compromissos serão remarcados em momento oportuno, diz a nota emendando que o candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, passará o domingo ao lado da família, em Brasília (DF), sem agendas públicas.