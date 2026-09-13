Ex-ministros, juristas e empresários manifestam apoio a Fachin

Um grupo de ex-ministros, juristas, economistas, empresários e representantes da sociedade civil enviou, neste domingo (13/9), uma carta ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, em apoio às medidas adotadas pelo ministro diante da crise na Corte. No documento, os 198 signatários defendem uma "rigorosa e imparcial apuração dos fatos e das gravíssimas acusações que vieram a público nas últimas semanas".
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A carta também pede transparência nas investigações e na sessão do STF marcada para terça-feira (15/9). Para os signatários, o julgamento deve ser público. O grupo afirma ainda que a apuração dos fatos e a eventual responsabilização de quem tenha violado a lei ou a dignidade do cargo são necessárias para recuperar a confiança nas instituições.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
No documento, o grupo classifica o momento como "a mais grave crise da história do Supremo Tribunal Federal" e defende reformas para fortalecer a atuação da Corte. Entre as mudanças citadas estão medidas para ampliar a colegialidade e a transparência, assegurar a imparcialidade dos julgamentos, prevenir conflitos de interesse e estabelecer padrões mais rígidos de conduta. "O Supremo Tribunal Federal não pode deixar que sua jurisdição seja capturada por interesses escusos, de natureza pessoal, política ou econômica", afirma a carta.
Quem assinou:
- Adriana Maria Martins
- Adriano Fernandes Ferreira
- Affonso Bevilaqua
- Ainah Angelini
- Alcir Rocha dos Santos
- Alessandro Lombardi
- Alexandra Benedito
- Alexandre Lima Wunderlich
- Alexandre Schwartsman
- Alexandre Silva
- Aline Maron Setenta
- Amarílio Macêdo
- Amauri Guilherme Bier
- Ana Carla Abrão
- Ana Elisa Bechara
- Ana Frazão
- Ana Paula Pessoa
- André Lara Resende
- André Rosilho
- Angélica Maria de Queiroz
- Antonio Angelo Faragone
- Antonio Carlos Aidar
- Antonio Claudio Mariz de Oliveira
- Antonio Jacinto Matias
- Antonio Luiz Seabra
- Antonio Machado de Barros
- Antônio Neto
- Antonio Nobrega
- Arminio Fraga
- Atila Roque
- Ayrton Jorge Neto
- Beatriz Montenegro Castelo
- Bernardo Machado de Barros
- Caio Mario da Silva Pereira Neto
- Camila Werneck
- Camilo Zufelato
- Candido Bracher
- Carla Müller da Rosa
- Carlos Ari Sundfeld
- Carlos Francisco Jereissati
- Celso Campilongo
- Celso Cintra Mori
- Cida Bento
- Clarissa Gross
- Claudio Contador
- Claudio Haddad
- Clemente Ganz Lúcio
- Cristina Pinotti
- Daniel Gleizer
- Daniel Goldberg
- Daniel Mitidiero
- Danilo Cunha Lopes
- Demosthenes Madureira de Pinho Neto
- Denis Mizne
- Diogo Leonardo Machado de Melo
- Duda Sirotsky
- Edmar Bacha
- Eleazar de Carvalho Filho
- Eliana Anastasia Cardoso
- Elizângela Treméa
- Eloise Torres Amado
- Eugenio Bucci
- Fabiana Severi
- Fábio Azem
- Fabio Barbosa
- Fabio Ulhoa Coelho
- Felipe Cardoso Moreira de Oliveira
- Fernando Bueno
- Fernando Kuyven
- Filipe Lôbo Gomes
- Flavia Piovesan
- Flávia Rahal
- Flávio Unes
- Francisco Gomes
- Gabriela Machado
- Gabriella Hizume
- Georges Grego
- Gerson Branco
- Gisela Sampaio Guedes
- Guilherme Carneiro Monteiro Nitschke
- Guilherme Passos
- Guilherme Peirão Leal
- Hélio Santos
- Henrique Cambiaghi Filho
- Horácio Piva
- Igor Rocha
- Jacintho Arruda Câmara
- Jackson Medeiros Schneider
- João Carlos Gonçalves (Juruna)
- João Cesar de Queiroz Tourinho
- Joaquim Falcão
- Jorge Kalil
- José Araújo Avelino
- José Carlos Dias
- José Eduardo Martins Cardozo
- José Emílio Nunes Pinto
- José Guimarães Monforte
- José Horácio Halfeld
- José Pio Borges
- José Reginaldo Inácio
- José Roberto Mendonça de Barros
- José Vicente
- Josué Christiano Gomes da Silva
- Josué Emilio Möller
- Judith Martins Costa
- Júlia Dias Leite
- Júlio César de Sá da Rocha
- Julio Gonzaga Andrade Neves
- Leandro Pinto
- Leonardo Burlamaqui
- Leonardo Sica
- Lucas Dutra Bortolozzo
- Lucas Silveira dos Anjos
- Lúcia Hauptman
- Luciana de Oliveira Hall
- Luciano Coutinho
- Luis Stuhlberger
- Luis Terepins
- Luiz Felipe de Alencastro
- Luiz Fernando Figueiredo
- Manoel Poladian
- Manuela Carneiro da Cunha
- Marcelo Barbará
- Marcelo Buttelli
- Marcelo Pereira Lopes de Medeiros
- Márcia Santana Fernandes
- Marcos Alberto Lederman
- Marcos Kisil
- Marcos Mendes
- Maria Hermínia Tavares de Almeida
- Maria Lúcia Gonçalves Pereira
- Maria Paula Dallari
- Maria Silvia Bastos Marques
- Maria Stella Gregori
- Maria Tereza Fleury
- Maria Thereza Sadek
- Mariana Conti Craveiro
- Mário Bernardini
- Mario Engler
- Mário Magalhães Carvalho Mesquita
- Mario Shapiro
- Mateus Bandeira
- Matheus Falc
- Maura de Salles Aguiar
- Miguel Reale Jr.
- Miguel Torres
- Milton Seligman
- Nilza Pereira Almeida
- Oscar Ferreira da Silva
- Oscar Vilhena Vieira
- Patrícia Fortes Attademo Ferreira
- Patrícia Passos
- Patrícia Vanzolini
- Paulo Doron R. de Araujo
- Paulo Vannuchi
- Pedro de Camargo Neto
- Pedro Evangelinos
- Pedro Jereissati
- Pedro Luiz Barreiros Passos
- Pedro Malan
- Pedro Parente
- Pedro Wongtschowski
- Pérsio Arida
- Rafael Branco Xavier
- Ricardo Gallo
- Ricardo Patah
- Ricardo Steinbruch
- Roberta Alexandr Sundfeld
- Roberto Beck
- Roberto Bielawski
- Roberto Brant
- Roberto Cruz Garcia
- Roberto Dias
- Roberto Nagy
- Ronaldo Leite
- Ronaldo Porto Macedo Júnior
- Rui Carlo Dissenha
- Ruy Souza e Silva
- Sabrina Cassol
- Salo Seibel
- Sergio Fausto
- Sergio Nobre
- Sonia Quintella de Carvalho
- Sônia Zerino
- Sylvia Demetresco
- Teca Grego
- Tercio Sampaio Ferraz
- Teresa Bracher
- Teresa Vendramini
- Theo Dias
- Thiago Amparo
- Torquato da Silva Castro Júnior
- Tula Wesendonck
- Valdecir Nascimento
- Vanessa Beca
- Vera Monteiro
- Walter Schalka
- Yasser Gabriel
Leia a íntegra:
"A S. Ex.ª o Ministro Edson Fachin
Presidente do Supremo Tribunal Federal
Brasília, 13 de setembro de 2026
Senhor Ministro Presidente,
Os cidadãos e representantes da sociedade civil abaixo assinados vêm manifestar seu integral apoio às medidas adotadas por V. Ex.ª, com o objetivo de preservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e promover, sob a estrita observância do devido processo legal, a mais rigorosa e imparcial apuração dos fatos e das gravíssimas acusações que vieram a público nas últimas semanas.
Para isso, é fundamental assegurar ampla transparência às investigações e à sessão plenária marcada para o próximo dia 15 de setembro, que deve ocorrer de forma pública, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Estamos vivendo a mais grave crise da história do Supremo Tribunal Federal e certamente uma das mais graves de nossa acidentada história republicana. A apuração dos fatos e a responsabilização daqueles que eventualmente violaram a lei e a dignidade de seus cargos são indispensáveis para que possamos recobrar a confiança nas instituições e preservar nossa democracia.
Entendemos, ainda, que a superação dessa crise exigirá reformas institucionais urgentes, capazes de fortalecer a colegialidade, assegurar a imparcialidade dos julgamentos, prevenir conflitos de interesse, estabelecer padrões rigorosos de conduta e ampliar a transparência e o controle social sobre a Corte e seus integrantes.
O Supremo Tribunal Federal não pode deixar que sua jurisdição seja capturada por interesses escusos, de natureza pessoal, política ou econômica, que atentem contra nossa democracia constitucional".