Ex-ministros, juristas e empresários manifestam apoio a Fachin

Um grupo de ex-ministros, juristas, economistas, empresários e representantes da sociedade civil enviou, neste domingo (13/9), uma carta ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, em apoio às medidas adotadas pelo ministro diante da crise na Corte. No documento, os 198 signatários defendem uma "rigorosa e imparcial apuração dos fatos e das gravíssimas acusações que vieram a público nas últimas semanas".

A carta também pede transparência nas investigações e na sessão do STF marcada para terça-feira (15/9). Para os signatários, o julgamento deve ser público. O grupo afirma ainda que a apuração dos fatos e a eventual responsabilização de quem tenha violado a lei ou a dignidade do cargo são necessárias para recuperar a confiança nas instituições.

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No documento, o grupo classifica o momento como "a mais grave crise da história do Supremo Tribunal Federal" e defende reformas para fortalecer a atuação da Corte. Entre as mudanças citadas estão medidas para ampliar a colegialidade e a transparência, assegurar a imparcialidade dos julgamentos, prevenir conflitos de interesse e estabelecer padrões mais rígidos de conduta. "O Supremo Tribunal Federal não pode deixar que sua jurisdição seja capturada por interesses escusos, de natureza pessoal, política ou econômica", afirma a carta.

Quem assinou:

Adriana Maria Martins

Adriano Fernandes Ferreira

Affonso Bevilaqua

Ainah Angelini

Alcir Rocha dos Santos

Alessandro Lombardi

Alexandra Benedito

Alexandre Lima Wunderlich

Alexandre Schwartsman

Alexandre Silva

Aline Maron Setenta

Amarílio Macêdo

Amauri Guilherme Bier

Ana Carla Abrão

Ana Elisa Bechara

Ana Frazão

Ana Paula Pessoa

André Lara Resende

André Rosilho

Angélica Maria de Queiroz

Antonio Angelo Faragone

Antonio Carlos Aidar

Antonio Claudio Mariz de Oliveira

Antonio Jacinto Matias

Antonio Luiz Seabra

Antonio Machado de Barros

Antônio Neto

Antonio Nobrega

Arminio Fraga

Atila Roque

Ayrton Jorge Neto

Beatriz Montenegro Castelo

Bernardo Machado de Barros

Caio Mario da Silva Pereira Neto

Camila Werneck

Camilo Zufelato

Candido Bracher

Carla Müller da Rosa

Carlos Ari Sundfeld

Carlos Francisco Jereissati

Celso Campilongo

Celso Cintra Mori

Cida Bento

Clarissa Gross

Claudio Contador

Claudio Haddad

Clemente Ganz Lúcio

Cristina Pinotti

Daniel Gleizer

Daniel Goldberg

Daniel Mitidiero

Danilo Cunha Lopes

Demosthenes Madureira de Pinho Neto

Denis Mizne

Diogo Leonardo Machado de Melo

Duda Sirotsky

Edmar Bacha

Eleazar de Carvalho Filho

Eliana Anastasia Cardoso

Elizângela Treméa

Eloise Torres Amado

Eugenio Bucci

Fabiana Severi

Fábio Azem

Fabio Barbosa

Fabio Ulhoa Coelho

Felipe Cardoso Moreira de Oliveira

Fernando Bueno

Fernando Kuyven

Filipe Lôbo Gomes

Flavia Piovesan

Flávia Rahal

Flávio Unes

Francisco Gomes

Gabriela Machado

Gabriella Hizume

Georges Grego

Gerson Branco

Gisela Sampaio Guedes

Guilherme Carneiro Monteiro Nitschke

Guilherme Passos

Guilherme Peirão Leal

Hélio Santos

Henrique Cambiaghi Filho

Horácio Piva

Igor Rocha

Jacintho Arruda Câmara

Jackson Medeiros Schneider

João Carlos Gonçalves (Juruna)

João Cesar de Queiroz Tourinho

Joaquim Falcão

Jorge Kalil

José Araújo Avelino

José Carlos Dias

José Eduardo Martins Cardozo

José Emílio Nunes Pinto

José Guimarães Monforte

José Horácio Halfeld

José Pio Borges

José Reginaldo Inácio

José Roberto Mendonça de Barros

José Vicente

Josué Christiano Gomes da Silva

Josué Emilio Möller

Judith Martins Costa

Júlia Dias Leite

Júlio César de Sá da Rocha

Julio Gonzaga Andrade Neves

Leandro Pinto

Leonardo Burlamaqui

Leonardo Sica

Lucas Dutra Bortolozzo

Lucas Silveira dos Anjos

Lúcia Hauptman

Luciana de Oliveira Hall

Luciano Coutinho

Luis Stuhlberger

Luis Terepins

Luiz Felipe de Alencastro

Luiz Fernando Figueiredo

Manoel Poladian

Manuela Carneiro da Cunha

Marcelo Barbará

Marcelo Buttelli

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

Márcia Santana Fernandes

Marcos Alberto Lederman

Marcos Kisil

Marcos Mendes

Maria Hermínia Tavares de Almeida

Maria Lúcia Gonçalves Pereira

Maria Paula Dallari

Maria Silvia Bastos Marques

Maria Stella Gregori

Maria Tereza Fleury

Maria Thereza Sadek

Mariana Conti Craveiro

Mário Bernardini

Mario Engler

Mário Magalhães Carvalho Mesquita

Mario Shapiro

Mateus Bandeira

Matheus Falc

Maura de Salles Aguiar

Miguel Reale Jr.

Miguel Torres

Milton Seligman

Nilza Pereira Almeida

Oscar Ferreira da Silva

Oscar Vilhena Vieira

Patrícia Fortes Attademo Ferreira

Patrícia Passos

Patrícia Vanzolini

Paulo Doron R. de Araujo

Paulo Vannuchi

Pedro de Camargo Neto

Pedro Evangelinos

Pedro Jereissati

Pedro Luiz Barreiros Passos

Pedro Malan

Pedro Parente

Pedro Wongtschowski

Pérsio Arida

Rafael Branco Xavier

Ricardo Gallo

Ricardo Patah

Ricardo Steinbruch

Roberta Alexandr Sundfeld

Roberto Beck

Roberto Bielawski

Roberto Brant

Roberto Cruz Garcia

Roberto Dias

Roberto Nagy

Ronaldo Leite

Ronaldo Porto Macedo Júnior

Rui Carlo Dissenha

Ruy Souza e Silva

Sabrina Cassol

Salo Seibel

Sergio Fausto

Sergio Nobre

Sonia Quintella de Carvalho

Sônia Zerino

Sylvia Demetresco

Teca Grego

Tercio Sampaio Ferraz

Teresa Bracher

Teresa Vendramini

Theo Dias

Thiago Amparo

Torquato da Silva Castro Júnior

Tula Wesendonck

Valdecir Nascimento

Vanessa Beca

Vera Monteiro

Walter Schalka

Yasser Gabriel

Leia a íntegra:

"A S. Ex.ª o Ministro Edson Fachin

Presidente do Supremo Tribunal Federal

Brasília, 13 de setembro de 2026

Senhor Ministro Presidente,

Os cidadãos e representantes da sociedade civil abaixo assinados vêm manifestar seu integral apoio às medidas adotadas por V. Ex.ª, com o objetivo de preservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e promover, sob a estrita observância do devido processo legal, a mais rigorosa e imparcial apuração dos fatos e das gravíssimas acusações que vieram a público nas últimas semanas.

Para isso, é fundamental assegurar ampla transparência às investigações e à sessão plenária marcada para o próximo dia 15 de setembro, que deve ocorrer de forma pública, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Estamos vivendo a mais grave crise da história do Supremo Tribunal Federal e certamente uma das mais graves de nossa acidentada história republicana. A apuração dos fatos e a responsabilização daqueles que eventualmente violaram a lei e a dignidade de seus cargos são indispensáveis para que possamos recobrar a confiança nas instituições e preservar nossa democracia.

Entendemos, ainda, que a superação dessa crise exigirá reformas institucionais urgentes, capazes de fortalecer a colegialidade, assegurar a imparcialidade dos julgamentos, prevenir conflitos de interesse, estabelecer padrões rigorosos de conduta e ampliar a transparência e o controle social sobre a Corte e seus integrantes.

O Supremo Tribunal Federal não pode deixar que sua jurisdição seja capturada por interesses escusos, de natureza pessoal, política ou econômica, que atentem contra nossa democracia constitucional".

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