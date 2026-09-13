PT repudia violência contra candidata em SC durante ação policial

Em nota divulgada neste domingo (13/9), Edinho Silva repudiou a ação e cobrou uma apuração "rigorosa, célere e transparente" dos fatos - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/D.A Press)

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, classificou como “gravíssimo” o episódio envolvendo a advogada Fernanda Klitzke, 2ª suplente na chapa de Décio Lima (PT) ao Senado por Santa Catarina, durante uma ocorrência policial em Jaraguá do Sul, na noite de sábado (12/9). Em nota divulgada neste domingo (13/9), o dirigente repudiou a ação e cobrou uma apuração “rigorosa, célere e transparente” dos fatos.

Segundo os relatos apresentados pelo partido, Fernanda participava de um evento político quando uma reclamação de vizinhos sobre barulho levou à intervenção da Polícia Militar. Durante a ocorrência, a advogada teria tentado acompanhar e orientar os envolvidos na abordagem, em razão de suas prerrogativas profissionais.

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O Correio tenta contato com a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina para abrir espaço de manifestação. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

Imagens divulgadas nas redes sociais de Décio Lima mostram a ação policial e, segundo o partido, Fernanda foi derrubada, agredida e atingida por disparos de bala de borracha enquanto exercia a atividade de advogada. A ocorrência também foi acompanhada por relatos de presentes de que um homem negro teria sido abordado de maneira indevida pelos policiais. Fernanda teria intervindo na situação para orientar os envolvidos.

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Edinho Silva afirmou que o partido considera necessário esclarecer integralmente o episódio, inclusive para verificar se houve motivação ou tratamento de natureza política. "O PT não aceitará violência política e principalmente contra a mulher". O presidente nacional da legenda também destacou que as imagens e os relatos sobre o caso exigem uma resposta imediata das autoridades.

Décio Lima fala em agressão à democracia

Candidato ao Senado na mesma chapa, Décio Lima afirmou que as prerrogativas profissionais dos advogados são garantias previstas em lei e não podem ser tratadas como privilégios pessoais. “Uma agressão ao direito de defesa é uma agressão à própria democracia.”

Décio também classificou como violência contra todas as mulheres a agressão sofrida por Fernanda. Segundo ele, a advogada foi atingida enquanto pedia calma aos policiais. “Assim como a violência contra uma mulher, espancada a chutes enquanto pedia calma aos policiais, é uma violência contra todas as mulheres.”

O candidato ao governo de Santa Catarina pela mesma coligação, Gelson Merisio (PSB), também acionou as autoridades eleitorais. Ele entrou em contato com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), desembargador Carlos Roberto da Silva, para solicitar providências e uma apuração urgente sobre o episódio.

Na nota da presidência nacional do PT, Edinho Silva reforçou que a investigação deve esclarecer não apenas as circunstâncias da ação policial, mas também se houve eventual componente político na ocorrência. “É imprescindível uma apuração rigorosa, célere e transparente de toda a ocorrência, inclusive para esclarecer se houve qualquer motivação ou tratamento de natureza política.”